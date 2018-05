Morgan Freeman: 'No abusé de ninguna mujer'

(CNN) - Morgan Freeman emitió una segunda disculpa luego que ocho personas lo acusaran de acoso y comportamiento impropio, y el actor dijo que sus acciones no deberían ser equiparadas con incidentes de ataques sexuales o abuso en centros de trabajo.

CNN reportó primero las acusaciones de comportamiento inadecuado y acoso como parte de una investigación publicada el jueves.

LEE: Mujeres acusan a Morgan Freeman de comportamiento indebido y acoso

En el comunicado emitido la noche del viernes, Freeman dijo: "Estoy devastado porque 80 años de mi vida están en riesgo de ser socavados, en un parpadeo, por los reportes de los medios del jueves.

"Todas las víctimas de ataques y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no es correcto equiparar horribles incidentes de agresión sexual con cumplidos o humor fuera de lugar.

"Admito que soy alguien que siente la necesidad de tratar de hacer que mujeres -y hombres- se sientan apreciados y a gusto conmigo. Como parte de eso, usualmente trato de bromear y hacer cumplidos a las mujeres, en lo que yo pensaba que era una forma despreocupada y con humor.

"Claramente no siempre lo hice de la forma en que pretendía. Y por eso es que me disculpé el jueves y seguiré intentado disculparme con cualquiera a quien haya molestado, aunque fuera sin intención.

"Pero también quiero ser claro: No creé ambientes de trabajo inseguros. No abusé de ninguna mujer. No ofrecí empleo o ascensos a cambio de sexo. Cualquier insinuación de que yo hice eso es completamente falsa".

En total, 16 personas hablaron con CNN sobre Freeman en el curso de esta investigación, ocho de las cuales dijeron haber sido víctimas de lo que algunas de ellas llamaron acoso y otras, comportamiento impropio por parte de Freeman. Ocho dijeron haber presenciado la supuesta conducta de Freeman. Estas 16 personas describieron un patrón de comportamiento impropio por parte de Freeman en el set, mientras promocionaban sus películas y en su compañía de producción Revelations Entertainment.

De esas 16, siete personas describieron un ambiente en Revelations Entertainment que incluía acusaciones de acoso o conducta impropia por parte de Freeman; un incidente habría sido presuntamente presenciado por Lori McCreary, cofundadora de la empresa con Freeman, y otro en el que ella fue objeto de comentarios degradantes de Freeman en público.

Una de esas siete personas dijo que McCreary hizo un comentario discriminatorio sobre una candidata a un trabajo en el Producers Guild of America (Asociación de Productores de Estados Unidos), del que McCreary es copresidenta.

Cuatro personas que trabajaron en la producción de películas con Freeman durante los últimos diez años describieron comportamientos reiterados que hacían que las mujeres se sintieran incómodas en el trabajo. Dos, incluida la asistente de producción de "Going in Style", cuya falda él supuestamente intentó levantar, dijeron que Freeman las manoseó sin su consentimiento.