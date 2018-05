Incautan fentanilo como para matar a 26 millones de personas

(CNN) - La Patrulla Estatal de Nebraska (Estados Unidos) se incautó de más de 50 kilos de la droga fentanilo, la suficiente cantidad como para matar a unos 26 millones de personas, según las estimaciones de la Agencia Antidrogas de EE.UU..

Scroll for more content...

El jueves, el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, anunció la incautación, considerada la más grande en la historia del estado y una de las más grandes en Estados Unidos.

MIRA: En este laboratorio se busca solución a la epidemia de opioides

Las autoridades decomisaron 53 kilos de fentanilo durante un control rutinario de tráfico el 26 de abril en la Interestatal 80 cerca de Kearney. Los agentes desconfiaron de un camión que conducía por el arcén, registraron el vehículo y encontraron drogas en un compartimento escondido, según el coronel de la Patrulla Estatal de Nebraska, John Bolduc.

Breaking: The 118 pounds of opiates seized by troopers in April has been confirmed as the NSP Crime Lab as entirely fentanyl.

The largest seizure of fentanyl in Nebraska history and one of the largest ever in the US. pic.twitter.com/kHrv3lnyGH

— NEStatePatrol (@NEStatePatrol) May 24, 2018

Al principio, las patrullas pensaron que habían encontrado principalmente cocaína, pero exámenes posteriores mostraron que se trataba de fentanilo.

Los policías no examinaron las drogas de inmediato debido a la "naturaleza peligrosa de la sustancia", dijo la Patrulla Estatal de Nebraska.

La droga puede ser una amenaza para cualquiera que entre en contacto con ella, ya que puede ser absorbida por la piel o inhalada accidentalmente.

MIRA: La Casa Blanca sugiere imponer la pena de muerte a traficantes de drogas

El conductor del camión, Felipe Genao-Minaya, de 46 años, y el copiloto, Nelson Núñez, de 52 años, ambos de Nueva Jersey, fueron arrestados bajo sospecha de posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuirla, dijo la agencia.

El valor de las drogas se estima en más de 20 millones de dólares.

Los 53 kilos de la droga podrían haber matado a 26 millones de personas, según estimaciones de la DEA.

La peligrosidad del fentanilo

Una dosis de 2 miligramos de fentanilo puede ser letal para la mayoría de las personas, dijo la agencia.

El fentanilo es un potente opioide que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y de 30 a 50 veces más potente que la heroína.

Aunque el fentanilo puede ser recetado por un médico para aliviar dolor, la gran mayoría de los casos de sobredosis se cree que se producen como resultado de la producción y distribución ilícitas.

LEE: Droga 50 veces más potente que la heroína causa decenas de muertes

Los opioides sintéticos, como el fentanilo, son el principal culpable de la epidemia de opiáceos, según un informe publicado este mes.

El informe, publicado en la revista JAMA, encontró que las muertes relacionadas con el fentanilo se han más que triplicado entre 2010 y 2016.

"Este año va a ser un año sobresaliente, un año récord en mala forma, en muertes por sobredosis en Estados Unidos", dijo Matthew Barden, un agente especial asociado de la DEA.

- Mark Lieber, de CNN, contribuyó a este reporte.