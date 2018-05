Netflix fue más valioso que Disney... por un momento

(CNNMoney) - Durante un momento el jueves, Netflix oficialmente fue el rey del mundo de los medios.

Scroll for more content...

Su valor en el mercado se elevó sobre los 153.000 millones de dólares, superando a Disney como la compañía de medios más valiosa. Las acciones de Netflix subieron el jueves incluso cuando las de Disney, Comcast y el mercado en general estaba a la baja.

Pero Disney recuperó la corona al cierre después de que las acciones de Netflix redujeran sus ganancias, llevando la capitalización de mercado de la compañía de transmisión por debajo de los 152.000 millones de dólares.

MIRA: La actriz Verónica Castro debutará en la serie de Netflix "La casa de las flores"

Netflix continúa en el segundo lugar por delante de Comcast, a la que pasó el miércoles. El gigante del cable vale ahora 145.500 millones de dólares.

Netflix ha sumado millones de suscriptores en el mundo durante los últimos años. El éxito de la compañía demuestra que su apuesta por el contenido original (series como 'Stranger Things', 'Orange is the new black', 'The Crown' y '13 reasons why') ha merecido la pena.

La compañía incluso anunció un aumento de precios a sus suscriptores el año pasado, pero eso no ha mermado su crecimiento.

Disney planea lanzar su propia red de streaming. Pero eso aún no ha dañado a Netflix, pese al hecho de que Netflix lleva al aire muchos contenidos basados en caracteres de los libros de Marbel, propiedad de Disney.

La competencia de Hulu, el servicio de transmisión respaldado por Disney, Fox y la empresa matriz de CNN, Time Warner, tampoco ha dañado realmente el crecimiento de Netflix. Tampoco lo ha hecho Amazon Prime Video.

MIRA: Las acciones de Netflix se han revalorizado más de un 60% en lo que va del 2018

Antes de esta semana, Netflix ya había pasado a las compañías de medios más tradicionales, incluyendo Time Warner, 21st Century Fox de Rupert Murdoch, CBS y Viacom.

Netflix ahora se está acercando a los gigantes de telecomunicaciones y medios AT&T y Verizon. Ambas compañías tienen un valor de 200.000 millones de dólares. El Departamento de Justicia ha emitido una demanda para impedir que AT&T compre Time Warner. Se espera que un juez federal resuelva el caso antes del 12 de junio. Verizon es propietaria de AOL y Yahoo.