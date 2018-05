Harvey Weinstein planea declararse inocente, dice su abogado

(CNN) - El abogado de Harvey Weinstein, Benjamin Braffman, dijo que el productor planea declararse no culpable de los tres cargos por delitos graves en su contra.

"El señor Weinstein se declarará inocente. Tenemos la intención de movernos muy rápidamente para desestimar estos cargos", dijo Braffman.

Weinstein enfrenta un cargo de violación en primer grado, un cargo de violación en tercer grado, un cargo de acto sexual criminal en primer grado.

Una fianza millonaria

Un juez de Nueva York estableció una asombrosa fianza de 10 millones de dólares para Harvey Weinstein. También tiene la opción de pagar 1 millón en efectivo.

Weinstein también tuvo que entregar su pasaporte y tiene que usar un dispositivo de rastreo por GPS.

Weinstein está siendo investigado por presuntos delitos sexuales en Nueva York, Los Ángeles y Londres.

Decenas de mujeres lo han acusado públicamente tras la publicación de reportajes en The New York Times y The New Yorker en 2017, incluidas jóvenes actrices con las que trabajó.

Dos de ellas, Asia Argento y Ashley Judd, tuitearon un artículo sobre la presunta entrega de Weinstein. Paz de la Huerta, otra mujer que acusa a Weinstein, se negó a comentar sobre la noticia.

Ha sido acusado de violación, agresión y otras formas de conducta sexual inapropiada. Su representante dijo que buscó tratamiento después de las acusaciones y que cualquier acusación de sexo no consensual ha sido "negada inequívocamente".

Las acusaciones catalizaron el movimiento #MeToo que está denuncia el acoso sexual, lo que ha impactado múltiples industrias y causado la caía de hombres poderosos.

La noticia corresponde un informe del Wall Street Journal según el cual los fiscales federales en Nueva York han iniciado una investigación sobre crímenes sexuales contra Harvey Weinstein.