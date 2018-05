Los mensajes por los que alias Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, está en la mira de las autoridades

(CNN Español) - Jhon Jairo Velásquez Vásquez, uno de los más temidos sicarios de Pablo Escobar, está en la mira de las autoridades por su incendiaria actividad en las redes sociales.

Alias ‘Popeye’ ha amenazado repetidamente en redes sociales a los seguidores del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y al propio candidato, por lo que la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación en su contra, según informó este martes el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Jhon Jairo Velasquez, alias ‘Popeye’, participó en una marcha contra el presidente Juan Manuel Santos y el acuerdo de paz con las FARC, el 1 de abril de 2017. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

“Hemos recibido formalmente la denuncia de ese caso por parte del senador Iván Cepeda y la dirección de crimen organizado abrió ya la investigación correspondiente y ha sido asignado un fiscal de crimen organizado”, dijo Martínez sobre la denuncia contra Velásquez Vásquez.

Cepeda anunció en su cuenta de Twitter que presentó una denuncia penal por las amenazas contra seguidores de Petro.

“Señor fiscal general Nestor Humberto Martínez, @FiscaliaCol, que Jhon Jairo Velásquez —conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de 'Popeye’— amenace con conseguir armas para atentar contra los seguidores de Gustavo Petro ¿tendrá alguna reacción preventiva de su parte?”, tuiteó este lunes Cepeda, un día antes de presentar la denuncia.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 21, 2018

Popeye dijo este miércoles en Twitter que está "listo para comparecer ante la justicia" y publicó una carta dirigida a la Fiscalía Especializada contra Organizaciones Criminales pidiendo que sea citado a interrogatorio.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez es uno de los más temidos sicarios de Pablo Escobar en su época y confesó ante la justicia colombiana haber asesinado a cerca de 300 personas. Popeye pagó una condena de 23 años de cárcel quedó en libertad el 26 de agosto de 2014.

El exsicario de Pablo Escobar ha atacado a seguidores de Petro diciéndoles que los odia y amenazándolos con montar un ejército para liquidarlos.

“Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mi. Cuando empiece empiece el dolor y el llanto no habrá compasión”, escribió el exsicario de Pablo Escobar en un tuit el 20 de mayo.

Este domingo Petro, citando un tuit de Popeye, le pidió a la Fiscalía de Colombia actuar ante la amenaza en su contra.

La verdad creo que este apoyo de Duque no está en sus cabales. El odio le atrapó el corazón. Quizás el antídoto es la Política del amor pic.twitter.com/PLDLA94Ykv

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2018

También ha dicho que “al combate podemos ir 100.000 y el resto de la familia del no”, haciendo referencia a quienes apoyaron el no en el plebiscito para aprobar el acuerdo de paz con las FARC el 2 de octubre de 2016. “Apoyarán con dinero, guardando en sus casas [a] los combatientes, ayudando con armas, medicinas… [a] los colectivos petristas los combatiremos con todo. Con todo es con todo. Malditos”, escribió.

A los petristas, ‘Popeye’ los ha llamado “malditas ratas comunistas”, “socios” de las FARC, de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos.

Según la denuncia de Cepeda, Popeye “de manera libre, consciente y voluntaria, ha dirigido presuntas amenazas, calumnias, injurias y hostigamientos contra personas por razón de su ideología política, que podrían causarles no solamente daño moral sino incluso físico”, reporta Cablenoticias, afiliada de CNN en Español en Colombia.

Luego de conocer la denuncia, Popeye dijo en Twitter que espera que la Fiscalía abra una investigación “por las 1500 personas que me amenazan a diario por redes sociales”.

CNN en Español intentó contactar en varias oportunidades a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, pero no ha recibido una respuesta hasta el momento.

En los últimos meses Popeye ha sido blanco de polémicas y ha estado en la mira de las autoridades, pues en diciembre de 2017 las autoridades lo encontraron como asistente a una lujosa fiesta de cumpleaños del narcotraficante Juan Carlos Mesa Vallejo, alias "Tom”, quien por 30 años, según las autoridades, los había dedicado al narcotráfico, acumulando una fortuna casi tan grande como la de Pablo Escobar.

En ese momento la Fiscalía pidió que se le revoque la medida de libertad condicional, pero Popeye dijo en ese entonces que no es ningún delito estar en una fiesta.

“Era una fiesta de cumpleaños. En un hotel. Yo estaba en ese hotel. En el lugar equivocado. No es delito ir a una fiesta. Por eso me liberaron”, escribió él en Twitter.

Además fue blanco de una polémica hace pocas semanas por promocionar los atractivos de la localidad andaluza de Carboneras, en Almería, al sur del país. Los videos fueron grabados a petición de un concejal del pueblo, quien aseguró a CNN que no buscaba que el exsicario promocionara el lugar.

El Código Penal Colombiano castiga el delito de apología al delito, en el que estaría incurriendo Velásquez Vásquez, con entre 6 a 10 años de prisión. La apología al odio contra por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, entre otros, se castiga en Colombia con hasta 24 meses de prisión, y si es contra “una persona que ostente la calidad de líder, ideólogo o representante legal de persona jurídica”, será de entre 18 y 36 meses, y una multa de hasta 100 salarios mínimos mensuales, que en la actualidad sería de hasta 27.300 dólares.

En redes sociales algunos internautas le han expresado su apoyo a Popeye, mientras que otros han reportado sus mensajes en la red social.

Me llegó este bello mensaje sobre el reporte que le hice a la cuenta de Popeye:“Our investigation found this account in violation of the Twitter rules” pic.twitter.com/UDTAYVSxpB

— Julián Roa Triana (@Duque_de_Berry) April 4, 2018