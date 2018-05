Perú publica emotivo video para sus rivales en el Mundial: "Nos vemos en la cancha"

(CNN Español) – "Sabemos que aunque la cancha esté inclinada, el camino para salir adelante es hacia arriba. Por eso nuestro grito de aliento es y será siempre: ¡Arriba, Perú!... Nos vemos en la cancha". Ese es el mensaje que la Selección Peruana de Fútbol publicó este martes en un emotivo video dedicado a Australia, Francia y Dinamarca: sus tres rivales del grupo C en el Mundial Rusia 2018.

Scroll for more content...

MIRA: Minuto a Minuto: el mundial no tendrá la magia de Paolo Guerrero

En un minuto y 55 segundos el clip habla de esos 36 años que Perú tardó en regresar a una Copa del Mundo, mientras menciona la realidad que ha atravesado el país. Y, justamente por eso, les dice a las otras selecciones: "Ha pasado mucho tiempo, quizás ya no te acuerdes mucho de mí, así que quise escribirte esto para hacerte recordar quiénes somos".

Dear @Socceroos,

It will be an honor to compete against you in the @FIFAWorldCup. As you know, we have been away from the FWC for a long time, that is why we have prepared this video to remind you of who we are.

See you soon.#ArribaPeru pic.twitter.com/6xJiNojd40

— Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 22, 2018

El video dice que tanto su fútbol, como su gente, "siempre ha tenido que jugar con la cancha inclinada, luchar contra la adversidad y enfrentarse a grandes rivales". Lo que le da paso a hablar de sus pérdidas en las más de tres décadas fuera del Mundial. "En estos años no solo hemos perdido puntos, también perdimos jugadores. E incluso hace poco perdimos nuestra voz", explica el video haciendo referencia en la última parte a la muerte del periodista deportivo y narrador de la selección Daniel Peredo, el pasado 19 de febrero, como lo reportó la agencia de noticias estatal Andina.

Aunque el clip no menciona directamente la suspensión del capitán Paolo Guerrero –quien se quedará sin jugar el Mundial después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ampliara su inhabilitación por dopaje de 6 a catorce meses– sí lo vemos en un par de segundos y hay un juego de palabras que podría aludir a su apellido: "cuando sacamos esa raza guerrera que él nos enseñó".

LEE: Rivales de Perú en el Mundial piden a FIFA que Paolo Guerrero pueda jugar

El video fue publicado un día después de que los capitanes de Francia, Dinamarca y Australia le pidieran a la FIFA que Paolo Guerrero pudiera jugar en la Copa del Mundo que se avecina. Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mile Jedinak se solidarizaron con el delantero peruano.

Paolo Guerrero dio positivo en un control antidopaje luego del partido entre Perú y Argentina, jugado el 5 de octubre de 2017. La sustancia hallada fue benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína.

Si bien el clip es prácticamente el mismo para los tres rivales, la selección peruana subtituló el video y escribió el tuit que lo acompaña en el idioma respectivo de cada equipo. También personalizó para los países el principio y el final del material con sus nombres.

Chère @equipedefrance,

ce sera un honneur de se mesurer à vous lors de la @FIFAWorldCup en Russie. Nous sommes partis depuis longtemps, c'est pourquoi nous avons préparé cette vidéo pour que vous vous rappeliez de qui nous sommes.

À très bientôt.#ArribaPeru pic.twitter.com/bjKMWaHE8t

— Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 22, 2018

Y termina con unas palabras contundentes: "Estamos de vuelta. Nos vemos en la cancha".