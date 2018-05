Philip Roth, escritor y premio Pulitzer, muere a los 85 años

(CNN Español) – Philip Roth, escritor y ganador del premio Pulitzer, murió en la noche de este martes a los 85 años por insuficiencia cardíaca, según le confirmó a CNN su representante literario Andrew Wylie.

Scroll for more content...

El reconocido y premiado autor se retiró de la ficción en 2012, después de publicar dos años antes la que sería su última novela: Nemesis. Sin embargo, a esa decisión le antecedió más de medio siglo de un trabajo prolífico, en el que se cuentan más de dos docenas de obras, desde la primera titulada Goodbye, Columbus (Adiós, Columbus).

Entre sus obras más reconocidas están Portnoy's Complaint (El lamento de Portnoy), The Professor of Desire (El profesor del deseo), The Human Stain (La mancha humana), The Plot Against America (La conjura contra América),The Humbling (La humillación) y American Pastoral (Pastoral Americana), por la que recibió el premio Pulitzer.