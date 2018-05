Agente fronterizo le pide identificación a una mujer estadounidense al escucharla hablar español

(CNN) - Una ciudadana estadounidense fue detenida en Montana por un agente de la patrulla fronteriza que le pidió su identificación luego de escucharla hablar español. Ahora, ella dice que quiere que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) la ayude con su caso para que su hija de 7 años pueda estar orgullosa de ser bilingüe.

Ana Suda, que nación en Texas, grabó en su celular el encuentro de la semana pasada cuando un agente le pidió a ella y a su amiga Mimi Hernández, que es de California, sus identificaciones, mientras esperaban en la fila de una estación de servicio para pagar.

Un agente de la Patrulla Fronteriza le dijo a Ana Suda, nacida en Texas, que la cuestionó por estar hablando en español en Montana.

El video muestra a Suda preguntándole al agente por qué les pedía las identificaciones.

“Señora, la razón por la que les pido sus identificaciones es porque vine y las vi a ustedes dos hablando español, lo que es muy inusual por aquí”, dice él sobre un área a 50 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Suda luego le preguntó al agente si ella y su amiga estaban siendo perfiladas racialmente.

“Esto no tiene nada que ver con eso”, replicó el agente. “Tiene que ver con el hecho de que están hablando español en una tienda de un estado donde predominantemente se habla inglés”.

El incidente, que Suda dice duró unos 40 minutos, tuvo lugar en la ciudad de Havre, donde Suda ha vivido desde hace varios años, según reportó KTVQ, afiliada de CNN.

Aduana revisa el incidente

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se encuentra revisando el encuentro, según le dijo la agencia a CNN este lunes.

“Los agentes y oficiales de Aduana y Protección Fronteriza están comprometidos en tratar a cualquier persona con profesionalismo, dignidad y respeto mientras aplican las leyes de Estados Unidos”, dijo la agencia en un comunicado. “Aunque la mayor parte del control de la Patrulla Fronteriza es conducido en el área fronteriza inmediata, los agentes tienen amplia autoridad policial y no están limitadas a un espacio específico dentro de la geografía de Estados Unidos”.

“Ellos tienen la autoridad de cuestionar individuos, hacer arrestos y tomar y considerar evidencia”, agrega el comunicado, agregando que las decisiones de cuestionar individuos están “basados en una variedad de factores para los cuales los agentes de la Patrulla Fronteriza están bien entrenados”.

“Este incidente se está revisando para garantizar que se siguieron todas las políticas apropiadas”, agrega el comunicado.

Este lunes, ACLU publicó un tuit en referencia a la historia de Suda y dijo que hacer perfiles raciales era contrario a la ley.

Speaking Spanish is not a valid reason for Border Patrol to question or detain you.

The Constitution prohibits all law enforcement agencies, including @CBP, from racial profiling and arbitrary searches and detentions.https://t.co/M5T9ZsBKEv

— ACLU (@ACLU) May 21, 2018

“Hablar español no es una razón válida para que la Patrulla Fronteriza te cuestione o te detenga”, dijo la organización de derechos civiles. “La Constitución prohíbe que todas las agencias de cumplimiento de la ley, incluyendo la @CBP (Patrulla Fronteriza) haga perfiles raciales y búsquedas y detenciones arbitrarias”.

LEE: No, el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos

Congresista hispanohablante pide respuestas

El representante republicano de Florida, Carlos Curbelo, envió este lunes una carta al jefe de la Patrulla Fronteriza pidiendo respuestas sobre las políticas de la agencia.

“¿Cuáles son exactamente las políticas de la agencia sobre una causa probable?”, escribió, citando reportes de noticias de la experiencia de Suda. “¿Cómo se revisan, evalúan, registran y responsabilizan las acciones de los agentes por abusar de su autoridad, tanto por infracciones menores como mayores?".

Curbelo dijo que él hablaba español regularmente con su familia, incluidas sus dos hijas pequeñas.

“Los jóvenes que intentan aprender un segundo idioma como parte de su educación usualmente lo practican fuera del salón de clase”, escribió. “El lenguaje que alguien habla, sin importar del área geográfica, no es suficiente para sospechar que ha ocurrido una violación a las leyes de información”.

Estados Unidos no tiene un lenguaje oficial. Aunque se habla inglés en la mayoría de los hogares —y sea usado en documentos gubernamentales, procedimientos de la corte y contratos de negocios— se habla al menos 350 lenguas en el país, según la Oficina del Censo de EE.UU.

Cerca del 4% de los residentes de Montana hablan un lenguaje diferente al inglés en casa, según esa entidad.

- Chris Boyette y Dalila Paul de CNN contribuyeron con este reporte.