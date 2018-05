Claves de los premios Billboard 2018: Ozuna, mejor artista latino y mejor disco... y no se olvidaron de 'Despacito'

(CNN Español) - Este domingo por la noche se entregaron los premios Billboard de la Música 2018. Un evento que se celebró en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos, y que estuvo presentado por Kelly Clarkson. La velada dejó algunos momentos clave, que resumimos aquí.

No-minuto de silencio por las víctimas de Santa Fe

"Soy una chica de Texas y mi estado de origen ha sufrido tanto por este año pasado. Y una vez más, todos ustedes, estamos afligidos por más niños que murieron sin motivo alguno", dijo Clarkson.

La cantautora abrió el espectáculo con un tributo a las víctimas del tiroteo masivo del viernes en la escuela secundaria Santa Fe, Texas. "Los momentos de silencio no están funcionando", señaló, por lo que pidió acción en vez de silencio tras esta última matanza.

El éxito de Ozuna

Tras proclamarse artista del año en los Billboard latinos, el cantante de trap y reguetón puertorriqueño se llevó premio como mejor artista y disco latino, 'Odisea'.

"Amo este éxito. Es de ustedes también", agradeció el cantante su premio en redes sociales.

El reguetonero lleva un gran año de premios. Durante las conferencias de los premios Billboard latinos recibió también el botón de diamante de YouTube tras superar los 10 millones de suscriptores en la plataforma de videos de Google.

Nadie se olvida de 'Despacito'

Se estrenó hace más de un año, pero 'Despacito', la canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee, sigue cosechando éxitos y la noche de Billboards se llevó cinco premios: top 100 canciones más 'hot', vídeo musical con más reproducciones en línea, canción más vendida, mejor colaboración entre artistas y mejor canción latina.

Tantos premios sorprenden especialmente ya que en los Grammy no consiguió ninguno de los tres galardones a los que estaba nominado. Eso sí, en la versión latina de los galardones Billboard sí que se llevó buena parte de las estatuillas: un total de seis.

Se trata el último capítulo de un camino de éxito que no va, precisamente, 'despacito'. Por ejemplo, en julio de 2017 el sencillo llegó a ser la canción más reproducida en 'streaming' de la historia.

Actuaciones únicas

La banda de pop coreana BTS actuó en la ceremonia, siendo la primera vez que una banda de ese país actuaba. El grupo debutó con su nuevo sencillo "Fake Love". También se llevaron a casa el premio al mejor artista social.

Janet Jackson, que recibió el Premio Icon, dio su primera actuación televisiva en nueve años y realizó una mezcla de sus éxitos.

La lista de los ganadores en los premios Billboards

Estos son todos los ganadores en los premios Billboards 2018

Mejor artista

Ed Sheeran

Mejor artista nuevo

Khalid

Premio por los logros en el ranking de Billboard

Camila Cabello

Mejor artista femenina

Taylor Swift

Mejor artista masculino

Bruno Mars

Mejor dúo

Imagine Dragons

Artista Billboard 200

Drake

Artista hot 100

Ed Sheeran

Artista con más reproducciones de canciones

Kendrick Lamar

Artista más vendido

Ed Sheeran

Mejor artista canciones de radio

Ed Sheeran

Mejor artista social

BTS

Mejor gira

U2

Artista R&B

Bruno Mars

Artista masculino R&B

Bruno Mars

Mejor artista femenina R&B

SZA

Mejor gira R&B

Bruno Mars

Mejor artista de rap

Kendrick Lamar

Mejor rapero masculino

Kendrick Lamar

Mejor rapera femenina

Cardi B

Mejor gira de rap

JAY-Z

Mejor artista del país

Chris Stapleton

Mejor artista masculino del país

Chris Stapleton

Mejor artista femenina del país

Maren Morris

Mejor grupo/dúo del país

Florida Georgia Line

Mejor gira en el país

Luke Bryan

Mejor artista de rock

Imagine Dragons

Mejor gira de rock

U2

Mejor artista latino

Ozuna

Mejor artista de música dance/electrónica

The Chainsmokers

Mejor artista cristiano

MercyMe

Mejor artista de gospel

Tasha Cobbs Leonard

Mejor álbum Billboard 200

Kendrick Lamar, DAMN.

Álbum más vendido

Taylor Swift, reputation

Mejor banda sonora

Moana

Mejor álbum R&B

Bruno Mars, 24K Magic

Mejor álbum de rap

Kendrick Lamar, DAMN.

Mejor álbum del país

Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

Mejor álbum de rock

Imagine Dragons, Evolve

Mejor álbum latino

Ozuna, Odisea

Mejor álbum dance/electrónico

The Chainsmokers, Memories…Do Not Open

Mejor álbum cristiano

Alan Jackson, Precious Memories Collection

Mejor álbum gospel

Tasha Cobbs Leonard, Heart. Passion. Pursuit

Canción hot 100

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Canción más escuchada en línea

Kendrick Lamar, "Humble."

Video musical con más reproducciones en línea

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Canción más vendida

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, "Despacito"

Mejor canción de radio

Ed Sheeran, "Shape of You”

Mejor colaboración

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

Mejor canción R&B

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Mejor canción de rap

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Mejor canción del país

Sam Hunt, “Body Like A Back Road”

Mejor canción de rock

Imagine Dragons “Believer”

Mejor canción latina

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

Mejor canción dance/electrónica

The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Mejor canción cristiana

Hillsong Worship, “What A Beautiful Name”

Mejor canción gospel

J.J. Hairston & Youthful Praise, “You Deserve It”