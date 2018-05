Trump le da la bienvenida a Melania ... pero se equivoca con su nombre

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a la primera dama, Melania Trump, quien volvió a la Casa Blanca el sábado después de unos días en el hospital, pero se equivocó al poner "Melanie" al escribir el nombre de su esposa en un tuit.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. (SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

"Es grandioso tener a nuestra increíble Primera Dama en la Casa Blanca. Melania se siente y está muy bien, ¡Gracias por todas sus oraciones y buenos deseos!", escribió el presidente después de borrar un primer tuit con el mismo mensaje pero con el error en el nombre de su esposa.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue dada de alta del hospital el sábado por la mañana, confirmó su oficina.

"La primera dama regresó a casa, a la Casa Blanca, esta mañana. Está descansando cómodamente y se mantiene animada", dijo Stephanie Grisham, directora de comunicaciones de la primera dama.

"Nuestra oficina ha recibido miles de llamadas y correos electrónicos que desean que la señora Trump se recupere, y agradecemos a todos los que se han tomado el tiempo de acercarse".

Trump se ha estado recuperando en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed desde que se sometió a un procedimiento de embolización renal el lunes. Grisham dijo el lunes que se esperaba que la primera dama permaneciera en el hospital durante toda la semana.

Preguntada por más información sobre la condición de la primera dama y por qué se quedó en el hospital cinco noches después de lo que posiblemente era un procedimiento renal rutinario, Grisham rechazó los informes que especulaban sobre la salud de Trump.

"Cada paciente es diferente", le dijo a CNN. "Los profesionales médicos que han estado dando opiniones a los medios basados en una declaración no están informados. La señora Trump tiene un equipo médico que se siente cómodo con su cuidado, que es lo único que importa. Su recuperación y privacidad son primordiales y no haré más declaraciones. Cualquiera que elija hablar con los medios solo especulará".

El presidente Donald Trump visitó a su esposa varias veces después del procedimiento.

Melania Trump, que cumplió 48 años el mes pasado, había tenido un problema con su riñón que su oficina describió como benigno pero que requería atención médica.