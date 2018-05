Bill Gates dice que Trump no sabía la diferencia entre el VIH y el virus del papiloma humano

(CNN) – El empresario Bill Gates hizo ciertas afirmaciones inquietantes acerca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves. Gates señaló que el mandatario no sabía la diferencia entre dos enfermedades de transmisión sexual y que resultaba inquietante lo mucho que sabía sobre la apariencia de su hija Jennifer Gates.

Scroll for more content...

MIRA: Hay algo que Donald Trump hace 20 veces cada día... y no tiene que ver con gobernar

Durante un evento de la Fundación Bill y Melinda Gates, el exjefe de Microsoft respondió las preguntas del público sobre sus interacciones con Trump y detalló que conoció al hoy presidente en diciembre de 2016. Gates le indicó al público que Trump se había topado previamente con su hija, Jennifer, en una espectáculo de caballos en la Florida.

“Y entonces, unos 20 minutos más tarde, él voló en un helicóptero al mismo lugar”, señaló Gates, según el video del evento transmitido por MSNBC en la noche de este jueves. “Así que claramente lo habían llevado en auto, pero él quería hacer una gran entrada en helicóptero”, continuó Gates.

“De todos modos, cuando hablé por primera vez con él (Trump), fue realmente escalofriante lo mucho que él sabía sobre la apariencia de mi hija. A Melinda (la esposa de Gates) no le gustó mucho eso”, completó el fundador de Microsoft.

Gates añadió que también conversó de ciencia con Trump en dos ocasiones separadas, en las que, según dijo, el presidente le preguntó por la diferencia entre el VIH y el VPH.

LEE: Cuatro razones por las que el certificado falso de salud de Donald Trump importa

El VPH corresponde al virus del papiloma humano y es definido por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos como “un grupo de virus relacionados” que se transmite sexualmente y puede causar algunos tipos de virus, verrugas y cáncer. El VIH –virus de la inmunodeficiencia humana– es una enfermedad de transmisión sexual que descompone el sistema inmune y puede conducir al SIDA.

“En las dos ocasiones, él me preguntó si las vacunas no eran algo malo porque él estaba considerando una comisión para investigar los efectos nocivos de las vacunas y alguien –creo que fue Robert Kennedy Jr.– lo estaba asesorando acerca de que las vacunas causaban cosas malas. Y yo le dije que no, que eso es un callejón sin salida, que eso sí sería algo malo, que no lo hiciera”, relató Gates.

“Las dos veces él quiso saber si había una diferencia entre el VIH y el VHP, así que pude explicarle que aquellos rara vez se confunden entre sí”, añadió Gates.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para obtener un comentario sobre esta historia.