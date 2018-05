Marger, llena de soul y pasión, presenta el sencillo ‘Baby baby’

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

Nacida en Mérida, Venezuela, en el mes de noviembre, la cantante Marger siempre se ha considerado una guerrera que nunca se da por vencida para cumplir sus objetivos. Esto tras una larga carrera que la llevó al teatro musical, la televisión y a ser una artista independiente. Pero tras haber firmado con SONY Music, ahora lanza su primera producción de la que se desprende el sencillo 'Baby Baby'.

El inicio de su carrera estuvo marcada por Fama, el musical del que fue protagonista y con el cual recorrió México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Argentina, país en donde se estableció para después protagonizar el musical ‘La tiendita de los horrores’. Siguió una amplia temporada junto a la conductora Susana Giménez y posteriormente fue parte del elenco del reality musical ‘Protagonistas de la música’ en Miami y lanzó algunos sencillos de manera independiente como ‘Quiero que tu amor se vaya’ y ‘Laberinto’, uno de los temas musicales principales de la telenovela de Telemundo ‘La Patrona’, con Aracely Arámbula.

Marger ha hecho duetos con varios artistas de primer nivel como Jon Secada y los argentinos de Miranda, se ha presentado en el Fashion Week de Miami e hizo una gira por algunas ciudades de Estados Unidas con el espectáculo 'Divas', en el que rindió un homenaje a las divas de soul, y se presentó con éxito en Buenos Aires.

Me encanta este #TBT con mis queridos @mirandaenvivo .. Yo haciendo de la tercera!!! -- con la única y genial @julianagattas y el ultra talentoso @alejandrosergi amigos que este camino de la vida me regaló.. Eternos!!! ♥️♥️♥️ #Baires #Maipo #Argentina

A post shared by Marger (@margermusic) on May 3, 2018 at 6:17am PDT

Para el canal Nickelodoen ha escrito varios temas para las series ‘Grachi’ y ’11 11 En mi cuadra nada cuadra’ y recientemente la vimos como parte del elenco de la serie juvenil de ‘Heidi’.

En esta ocasión Marger sorprende al mundo con su primer sencillo titulado ‘Baby Baby’, de su primera producción bajo el sello SONY Music, un disco de soul en español que refleja una madurez vocal, interpretativa y artística y que fue grabado en Nashville, Tennessee.

Con este tema original y escrito por Marger, la artista intenta presentarse al mundo como una cantante con alma y fiel a sus raíces musicales.

Con este tema original y escrito por Marger, la artista intenta presentarse al mundo como una cantante con alma y fiel a sus raíces musicales.