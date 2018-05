La madre de Meghan Markle toma el té con la reina Isabel

(CNN) - La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, se reunió este viernes con la reina Isabel para tomar el té en el castillo de Windsor, mientras se realizaban los últimos preparativos para la boda real del sábado.

Ragland también se reunió el jueves con otros miembros de la familia real británica, informó el Palacio de Kensington, antes del matrimonio de su hija con el príncipe Enrique, nieto de la reina y sexto en la línea del trono.

La madre de Meghan Markle tomó un té con el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall, el príncipe Carlos y la duquesa Camila, en Clarence House, Londres. Más tarde, conoció al duque y a la duquesa de Cambridge y a sus dos hijos mayores, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, durante los ensayos de la boda en Windsor.

Enrique y Meghan fueron vistos llegando al Castillo de Windsor en un automóvil este viernes por la tarde.

Meghan Markle y su madre, la instructora de yoga Doria Ragland.

Ragland pasará la noche del viernes con su hija en el hotel de cinco estrellas Cliveden House, a unos 30 minutos en auto de Windsor. Viajarán juntos al castillo el sábado por la mañana, conduciendo por el Long Walk, donde los miembros del público podrán ver por primera vez a Meghan Markle vestida de novia.

El auto se detendrá en el castillo para dejar salir a Ragland y recoger a algunos de los invitados antes de continuar hacia la capilla. CNN se enteró este viernes que Markle caminará sin acompañamiento por la primera sección del pasillo de la capilla, acompañada únicamente por sus damas de honor y pajes. Un alto miembro del clero de la Iglesia de Inglaterra irá delante de ella.

El príncipe Carlos, su futuro suegro, la escoltará hasta la última sección del pasillo, una función originalmente destinada al padre de Markle, Thomas, que no ha podido viajar al Reino Unido debido a problemas de salud.

Un 'espíritu libre'

Ragland, de 61 años, es instructora de yoga y trabajadora social en Los Ángeles. Conoció al padre de Markle, Thomas Markle, en un estudio de Hollywood a fines de los años setenta. La pareja se divorció cuando Meghan Markle era una niña pequeña, pero ella aseguró a Vanity Fair, el año pasado, que tienen una buena relación.

Markle ha hablado públicamente sobre su estrecha relación con su madre muchas veces, describiéndola como un "espíritu libre" y alguien en quien puede confiar.

"Podemos divertirnos mucho juntos y, sin embargo, encontraré tanto consuelo en su respaldo. Esa dualidad coexiste de la misma manera que en un mejor amigo", escribió Markle sobre su madre en la revista Glamour, el año pasado.

Al parecer, Ragland también encontró un gran admirador en el príncipe Enrique, quien la describió como "increíble" en una entrevista de la BBC.

Últimos detalles

Mientras tanto, los preparativos finales de la boda están en marcha. Las tropas británicas ensayaron este jueves, alineándose en el camino procesional y escoltando el carruaje que llevará al príncipe Enrique y su nueva esposa a través de Windsor después de la ceremonia.

Este viernes por la mañana, el Palacio de Kensington tuiteó una foto de la panadera Claire Ptak trabajando en el pastel de bodas, aromatizado con limón y flor de sauco, y que contará con crema de mantequilla y flores frescas como decoración.