Actores de "Suits" llegan a Londres antes de la ceremonia de Meghan Markle y el príncipe Enrique

(CNN) - Los amigos de Meghan Markle han comenzado a llegar a Londres para su boda con el príncipe Enrique en Windsor. Entre ellos, los miembros del elenco de la serie de televisión en la que actuó, 'Suits'.

Uno de los primeros invitados de la pareja real que llegaron a Londres fue el coprotagonista de 'Suits', Gabriel Macht, que interpreta a Harvey Specter.

El actor estadounidense de 46 años y su esposa, la actriz Jacinda Barrett, han estado visitando la capital británica y publicando fotos de ello en sus cuentas de Instagram.

En una, Barrett está sentada en el exterior del Palacio de Buckingham recibiendo un beso de su hijo de cuatro años. Barrett también actuó en 'Suits' como el único amor de Specter, Zoe Lawford, entre 2012 y 2013.

Patrick J. Adams, quien interpreta al esposo de Meghan en la pantalla, Mike Ross, reveló este jueves que había aterrizado en Inglaterra y había ido directamente a un pub.

Para sus 1,9 millones de seguidores de Instagram, el actor canadiense subió una foto del Royal Standard of England, un pub en Buckinghamshire que dice ser el más antiguo de Gran Bretaña.

Luego agregó una foto de él mismo afuera de un pozo de agua junto a su esposa y compañero actor Troian Bellisario.

Su coprotagonista Sarah Rafferty, que interpreta a la asistente ejecutiva Donna Paulsen, también aterrizó en Londres después de una rápida parada en París con su familia.

Rick Hoffman, que interpreta a Louis Litt en 'Suits', publicó un video en Instagram, diciendo a los fanáticos que estaba "entusiasmado" de estar "dirigiéndose hacia el este para algún evento especial".

También se espera que asistan otros excoprotagonistas y amigos cercanos de Meghan Markle, incluidas Abigail Spencer, Gina Torres y Amanda Schull.

Otra amiga, Misha Nonoo, de la que se rumorea que fue quien presentó a los novios, también voló a Londres esta semana. La diseñadora de moda nacida en Bahrein y criada en Londres confirmó que estaba de vuelta a la ciudad en una foto en blanco y negro de ella caminando por una calle londinense.

La madre de Meghan, Doria Ragland, llegó a Londres este miércoles. Según informes, Ragland fue recibida por la asistente de Meghan, Amy Pickerill, y la llevaron a ver a su hija.

Ragland tomó un té con el padre de Enrique, el príncipe de Gales, y su esposa, la Duquesa de Cornwall, en Clarence House en Londres este jueves, dijo el Palacio de Kensington. Más tarde conoció a Guillermo y Catalina, el duque y la duquesa de Cambridge, y sus dos hijos mayores, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, durante los ensayos de la boda en Windsor.

Posteriormente, Ragland se reunió con la reina Isabel para tomar el té en Windsor este viernes antes de pasar la noche con su hija en el lujoso hotel de cinco estrellas Cliveden House.

Un ausente confirmado será el padre de Meghan, Thomas Markle, quien no viajará a Londres por problemas de salud.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud", dijo Meghan Markle este jueves en un comunicado emitido por el Palacio de Kensington.

Thomas Markle, quien ha sido protagonista de una polémica sobre unas fotos en los últimos días, debía llevar a su hija al altar.

El príncipe Carlos ahora acompañará a Meghan durante parte de su camino al altar, anunció el viernes el Palacio de Kensington.

