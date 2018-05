"Muchos heridos" tras accidente entre autobús escolar y camión de basura en Nueva Jersey, EE.UU.

(CNN) - La policía del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, respondió en la mañana de este jueves 16 de mayo a un accidente entre un autobús escolar y un camión de basura. El alcalde de Mount Olive, Rob Greenbaum, lo calificó de "horroroso" y dijo que había "muchos heridos".

Mediante un mensaje en Twitter, la Policía estatal indicó estar trabajando en un accidente automovilístico "grave". La carretera se cortó en ambos sentidos.

#NJSP investigating serious MVA westbound on I-80 @ MP 25 in Mount Olive Twp, Morris County involving a school bus and dump truck. All lanes shut down. No further information available at this time. #Alert

— NJSP – State Police (@NJSP) May 17, 2018

El alcalde de la localidad donde se produjo el suceso, en el condado de Morris, dijo que era "horrible". En declaraciones a HLN, indicó que se le avisó del suceso sobre las 10.00 a.m. hora local y que el accidente había posibles personas expulsadas de los vehículos, aunque no sabía especificar de cuál. Greenbaum también dijo que podría haber "muchos heridos"

Un funcionario escolar indicó que el autobús del accidente era de la escuela media East Brook, en Paramus, Nueva Jersey. La escuela aún no se pronunció al respecto, aunque un vocero de la Superintendencia de educación de Paramus indicó que se enviaría un comunicado pronto.

If you guys could pray for my locals, we had a bad accident up here on Route 80 in northern New Jersey. School bus and a dump truck pic.twitter.com/vAevVcS39N

— The Iron Monger – Alan Fulton (@The_Iron_Monger) May 17, 2018

Una vocera del centro médico Morrison confirmó a CNN que están recibiendo pacientes del accidente de autobús, pero sin indicar si se trata de menores o adultos, aunque sí dijo que había niños en el hospital, sin dar más detalles.

- Información en desarrollo