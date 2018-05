La relación especial de Meghan Markle con su padre

(CNN) - Ha sido una semana vertiginosa de chismes y especulaciones sobre el padre de Meghan Markle, días antes de una de las bodas más esperadas del año, la boda real.

La actriz estadounidense se casará con el príncipe Enrique el sábado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Será una ceremonia observada por millones de personas en todo el planeta.

Aunque se ha mantenido fuera de los reflectores en los días previos a la boda real, el padre de la novia ha estado ocupado generando titulares en todo el mundo con un tema: ¿estará en el magno evento o no? Este jueves la pregunta fue respondida por la propia novia: Thomas Markle no estará en la ceremonia.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud", dijo Meghan Markle en un comunicado el jueves.

Thomas Markle había concedido previamente múltiples entrevistas al sitio de noticias de celebridades TMZ sobre si llevará a su famosa hija altar y había dicho que no lo hará.

Al principio, se esperaba que el exdirector de iluminación de Hollywood desempeñara un rol esencial en el gran día de su hija, pero este martes surgió la posibilidad de que podría perderse la boda debido a una cirugía de corazón.

El anuncio fue el último giro después de las acusaciones de que posó para las cámaras de una agencia de paparazzi. Tras la revelación, se retiró de la boda y, según los informes, dijo que no quería avergonzar a la familia real ni a su hija.

Un padre cercano pese al divorcio

Asista o no a la boda, padre e hija comparten una relación cercana. Se dice que Meghan está molesta por las fotos señaladas, pero aun así quiere que su padre la acompañe al altar.

Markle se divorció de la madre de Meghan, Doria Ragland, en la década de 1980, pero se ha mantenido presente en la vida de su hija.

En un mensaje de 2016 titulado "Feliz día del padre" publicado en su cuenta de Instagram ahora borrada, Meghan Markle le rindió homenaje.

"Gracias por mi ética de trabajo, mi amor por las películas y los sándwiches de Busby Berkeley, por enseñarme la importancia de las notas de agradecimiento escritas a mano y por darme esa nariz característica de los Markle. Te amo", escribió Meghan Markle en esa ocasión.

Meghan ha dicho que pasó la mayor parte de su infancia en el trabajo de su padre después de la escuela.

"Todos los días después de la escuela durante 10 años, estaba en el set de 'Married ... with Children', un lugar realmente divertido y perverso para que crezca una niña con un uniforme escolar católico", le dijo a Esquire en 2013.

"Muchas veces mi papá decía: 'Meg, ¿por qué no vas y ayudas con la sala de servicios de allí? Esto es un poco desagradable para tus ojos de 11 años'. "

Esos días en el set con su padre formaron su carrera. En la entrevista, dijo que llamaría y le ofrecería consejos sobre iluminación mientras estaba en el programa de televisión "Suits".

Meghan dijo en la entrevista de 2013 que su padre se había retirado unos seis años antes. Recordó haber visto los créditos al final de los episodios de "Casados ​​... con niños" y dar un beso a la pantalla cuando vio su nombre pasar.

'Dibuja tu propia caja'

Mucho antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Meghan luchó con su identidad mestiza. Ella dijo que su padre la ayudó a darse cuenta de que no tiene que elegir una raza sobre otra.

Cuando estaba en séptimo grado, su maestra de inglés le pidió que marque el casillero de caucásico en un censo, lo que la hizo sentir que estaba eligiendo a un padre por sobre el otro.

Cuando le contó a su padre sobre el incidente, él se enojó.

"Si eso ocurre nuevamente, dibujas tu propia caja" , le dijo él, según Meghan contó a Elle UK.

El tema racial sería un hilo confuso a lo largo de los primeros años de Meghan. Cuando tenía 7 años, ella quería un juego de muñecas que viniera en una familia completamente blanca o completamente negra. Su padre desarmó los paquetes de muñecas y mezcló una muñeca negra, una muñeca blanca y dos niños de ambas razas, y se los dio a ella como regalo de Navidad.

Él vive en México

Thomas Markle vive en la playa de la ciudad mexicana de Rosarito, donde fue fotografiado por un paparazzo en las últimas semanas.

Su media hermana, Samantha Markle, se ha sumado a la controversia al filtrar detalles sobre su padre, incluso cuando el Palacio de Kensington ha pedido a los periodistas que respeten su privacidad.

Pese a que Samantha Markle no ha hablado por años con su hermana, no ha tenido problemas en hacer reportajes en los medios. Ella no especificó el momento del ataque al corazón de su padre, pero le dijo al programa "Good Morning Britain" que aunque ella estaba preocupada por su salud, no quería que se perdiera el gran día.

Él se iba a encontrar con la familia real

Ambos padres de Meghan iban a volar al Reino Unido en los días previos a la boda. Una vez allí, se esperaba que pasen tiempo con la familia real británica, incluida la reina Isabel II y el duque de Edimburgo.

El príncipe Enrique aún no conoce al padre de su prometida.

Laura Said-Moorhouse, de CNN, contribuyó a este informe.