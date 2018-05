Los Backstreet Boys piden que no les rompas el corazón en su nuevo sencillo

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – La espera ha terminado para las fanáticas de los Backstreet Boys. Luego de una campaña en redes sociales la agrupación dio a conocer este jueves su esperada nueva canción: "Don't Go Breaking My Heart".

Este es el primer sencillo de la banda desde 2013, año que publicaron su noveno trabajo discográfico, "In A World Like This".

El sencillo será parte del décimo álbum de estudio que se espera salga a la venta este año y del que aún no se conoce ni nombre ni fecha de publicación.

El tema, escrito por Stephen Wrabel y producido por Stuart Crichton y Jamie Hartman, es una canción de desamor que combina las armónicas voces a la que la banda tiene acostumbrada a sus fanáticos, junto con ritmos de pop y música electrónica.

El lanzamiento estuvo también acompañado de un video musical que muestra a los cinco integrantes cantando y bailando al ritmo de la canción.

En menos de 24 horas de ser publicado, el video logró escalar peldaños y posicionarse entre los cinco más reproducidos en YouTube. También lidera los listados de descargas en iTunes en el género pop, seguido por Christina Aguilera y su tema "Fall in Line".

A pesar de estar más de cuatro años sin música nueva, la boy band con más discos vendidos de la historia (130 millones), ha estado activa con conciertos a nivel mundial, como parte de su gira "In A World Like This", además de una exitosa residencia "Larger Than Life" en Las Vegas en el entonces teatro AXIS (ahora conocido como Zappos Theater) del Planet Hollywood.

La banda también fue tendencia en Estados Unidos luego del lanzamiento de su canción.

"Nuestros corazones están a punto de estallar, pero no se van a romper... porque #DontGoBreakingMyHeart es el trending topic número uno en Estados Unidos. ¡Gracias", dijo la agrupación el miércoles por la noche a través de un tuit.

Our hearts feel like they’re about to burst but they’re definitely not breaking..... because #DontGoBreakingMyHeart is the number one trending topic in the US! Thank you!!!!! https://t.co/4G8D897moz pic.twitter.com/d3cse9akP5

— backstreetboys (@backstreetboys) May 17, 2018

Así celebraron sus fanáticas en redes sociales:

.@backstreetboys released a new single. The 90s are officially back.#DontGoBreakingMyHeart

— Karla Enriquez (@enriquez_kc) May 17, 2018

I'm about to listen to @backstreetboys new single. I need to prepare. #DontGoBreakingMyHeart #bsbfanforlife pic.twitter.com/YuzdzGoffv

— Save the ---------- (@imreading_) May 17, 2018

Im absolutely screaming and crying right now!--------------------------❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️---------------------------- #DontGoBreakingMyHeart #MyHusbands #MyHeart #BackstreetBoys #backstreetboysnewsingle

— joydelirious for Louis (@JoydiLana) May 17, 2018

meus filhos pegando o #1 no iTunes EU SOU A MÃE MAIS ORGULHOSA DESSE MUNDO #DontGoBreakingMyHeart pic.twitter.com/P6GuELk4j4

— jesse (@benoistan) May 17, 2018

#DontGoBreakingMyHeart @backstreetboys simplemente épico,los amo @nickcarter @brian_littrell @aj_mclean @howied @kevinrichardson me encantó ------------------ pic.twitter.com/YdJCSrxfof

— Andrea Quiroz (@andyquiroz133) May 17, 2018