Los 11 ausentes: la selección de grandes figuras que no estarán en Rusia 2018

(CNN Español) - Cuando se definieron las selecciones clasificadas al Mundial de Rusia 2018, el mundo del fútbol lamentó la ausencia de Holanda, Chile, Estados Unidos e italia en el torneo. Gianluigi Buffon, Arturo Vidal y Arjen Robben son los grandes ausentes. Pero ahora que se confirman las convocatorias, hay otros nombres de peso que quedan por fuera por decisión técnica, lesiones o sanciones.

Paolo Guerrero

El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, se perderá el Mundial de Rusia 2018. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) amplió la inhabilitación de Guerrero de 6 a catorce meses. Paolo Guerrero dio positivo en un control antidopaje luego del partido entre Perú y Argentina, jugado el 5 de octubre de 2017. La sustancia hallada fue benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína. En diciembre la FIFA anunció que redujo la suspensión a Paolo Guerrero por dopaje de un año a seis meses. Sin embargo, el nuevo fallo de TAS aumenta la suspensión y el capitán no podrá jugar el Mundial que comienza el 14 de junio. Según el TAS, Guerrero no tomó una sustancia para mejorar su desempeño, pero sí incurrió en una falla, aunque no sea significativa, al no tomar medidas para evitar una violación a las normas de dopaje.

Dani Alves

Una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha deja al lateral del PSG sin disputar su tercer mundial. Es una historia triste, si consideramos que Alves ya tiene 35 años y seguramente se le haya escapado el último tren mundialista. Pero el brasileño les pide a sus hinchas que no se sientan mal por él.

Alves es el hombre récord: es el futbolista con más títulos en la historia, tiene más trofeos (36) que años.

Zlatan Ibrahimovic

'Ibra', de 36 años, no estará con su selección. El delantero, ahora en LA Galaxy, renunció al combinado nacional en 2016 al terminar la Eurocopa. No obstante en los últimos meses Zlatan había dado pistas de que quería disputar el Mundial.

El técnico sueco Janne Andersson, quien tomó las riendas de Suecia justo después de la salida del delantero, había dicho que si Zlatan quería regresar a la selección tenía que llamarlo. Pero en la lista de la convocatoria el nombre de Ibrahimovic no está.

Karim Benzema

El delantero francés del Real Madrid no ha jugado con la selección desde finales de 2015 tras ser suspendido por la Federación Francesa de Fútbol por el chantaje a Mathieu Valbuena, su compañero en la selección gala, por un video con contenido sexual.

Santi Cazorla

El español del Arsenal, de 33 años, ha luchado contra lesiones, infecciones y operaciones desde 2013. No juega desde octubre de 2016. Esperaba volver este semestre, pero esas esperanzas se desvanecieron. Ya está entrenando de nuevo con el Arsenal, al menos, pero su futuro es incierto ante la salida de Arsene Wegner.

Alex Oxlade Chamberlain

El jugador del Liverpool, de 24 años, se lesionó en la semifinal de la Champions League ante la Roma: rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Se terminó la temporada para el jugador. Sin final de Champions y sin Mundial.

Mathías Corujo

El uruguayo, de Peñarol, tuvo rotura de ligamento cruzado y lateral extremo a principios de mayo, una lesión que requiere intervención quirúrgica y cuya recuperación es de unos 8 meses. Tiene 32 años.

Sanidad: tras los estudios practicados a Mathías Corujo se diagnosticó rotura de ligamento cruzado anterior, rotura de ligamento lateral externo y rotura de tendón del popliteo. Se planifica cirugía.

Álvaro Pereira

El lateral uruguayo, que jugó en los Mundiales de 2010 y 2014 y que se fracturó la tibia en marzo de 2017, en octubre sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Aún se recupera y no fue convocado.

Jeison Murillo

El defensa colombiano, un fijo en las eliminatorias, no juega con la selección desde noviembre de 2016. Tuvo un mal partido contra Argentina en eliminatorias (3-0 de visitante) y pasó de ser titular en el Inter a terminar jugando en el Valencia, donde sufrió una pubalgia, y no es un inicialista consolidado en el once valenciano. No fue convocado.

Rodolfo Pizarro

El mediocampista mexicano de 24 años, jugador del Guadalajara, no fue tenido en cuenta por Juan Carlos Osorio, a pesar de su buen momento. El técnico colombiano se decantó por Erick Gutiérrez. Los medios señalan que no tiene la confianza de Osorio, sobre todo por sus declaraciones reclamando falta de oportunidades.

Ezequiel Lavezzi

'El Pocho' no va a Rusia, no está en la lista preliminar de convocados de Argentina. A pesar de su papel destacado en Brasil 2014 y de su mostrada versatilidad de juego —además de que es amigo de Lionel Messi, figura sobre la que orbitan los demás elementos de la selección—, Lavezzi perdió protagonismo al irse a jugar a China, donde no obstante es figura. Tiene 33 años, es quizá su última oportunidad.

