Trump sobre la cumbre con Corea del Norte: "Tendremos que ver"

(CNN) - El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció este miércoles una respuesta poco comprometida a las amenazas de Corea del Norte de cancelar su cumbre planificada con Kim Jong Un, diciendo que no había recibido ninguna información que pusiera las conversaciones en peligro.

"No hemos sido notificados en absoluto, tendremos que ver", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval, donde se reuniría con su homólogo uzbeko. "No hemos visto nada, no hemos escuchado nada. Veremos qué sucede".

Pero recalcó en si seguiría insistiendo en la desnuclearización de Corea del Norte como condición para las conversaciones. Trump asintió con la cabeza, sí.

Los asesores de Trump estaban trabajando el miércoles para determinar si las advertencias de la noche a la mañana de Corea del Norte podrían arruinar la tan anticipada cumbre, incluso cuando algunos en la administración admitieron que las amenazas eran un bache esperado en cualquier trato con el imprevisible régimen de Kim Jong Un.