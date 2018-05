De tal estrella, tal estrellita: así domina el balón Enzo Viera, hijo de Marcelo

(CNN Español) —- Tiene 8 años y ya es un mago con el balón.

Enzo Vieira, hijo del astro brasileño Marcelo Vieira, desató una histeria colectiva en el vestuario del Real Madrid y tiene enloquecidos a los fanáticos del fútbol en las redes sociales, gracias un video compartido por su padre en el que se lo ve dominando el balón con la cabeza de forma magistral.

En el video, compartido por Marcelo en Instagram, el chico realiza una secuencia de 12 pases, sin dejar caer el balón, con igual número de jugadores, incluido su padre, antes de “anotar el gol” en un canasto.

Orgulho do papai!! -- @enzoalvesv Isso aqui é uma familia!!! @realmadrid ❤️-️

La euforia se apodera de inmediato de Sergio Ramos, Raphaël Varane, Luka Modric, Marco Asensio y el resto de futbolistas, quienes celebran como si hubieran ganado una final (¿presagio de la Champions?) y alzan en brazos al pequeño “héroe”.

En la grabación, que ha sido vista casi 6 millones de veces y tiene más de 36.000 comentarios hasta este miércoles a mediodía, el lateral del Real Madrid y de la Selección de Brasil escribió” ”Orgullo de papá. Esto es una familia”.