Emoción y locura en casa de Fagner al saber que irá al Mundial de Rusia 2018 como sustituto de Dani Alves

(CNN Español) -¿Puede haber mayor honor para un jugador de fútbol que representar a su país en un Mundial? ¿Puede la familia de un jugador sentir más orgullo que cuando conoce que ha sido convocado para la gran cita del balombié en todo el mundo? Probablemente, no. Y el video de la casa del brasileño Fagner es buena muestra de ello.

Con la lesión en la rodilla de Dani Alves, quedó libre una plaza en la Selección de Brasil para ir al Mundial de Rusia 2018. El nombre del afortunado que iría en su lugar se dio a conocer en directo por televisión... y el propio seleccionado no sabía que había sido elegido.

El jugador brasileño Fagner, de 29 años, se reunió en su casa para ver a Tite, el entrenador de Brasil, nombrar la lista de convocados. En un video subido a las redes sociales del propio futbolista se ve a toda la familia expectante frente al televisor. La locura cuando Tite pronunció el nombre de Fagner es palpable.

Euforia y emoción pueden resumir las imágenes captadas por los asistentes en casa de Fagner. Abrazos, gritos y lágrimas son la reacción de todos los presentes.

"Es el momento de mayor alegría de mi carrera", escribió el lateral derecho del Sport Club Corinthians Paulista en una publicación en Instagram el 14 de mayo.

O que falar desse vídeo! Esse pulo de alegria e da pessoa que chorou comigo nos momentos difíceis que meu deu forças e que acima de tudo merece estar e ser exaltada no momento de maior alegria da minha carreira. Amo vc meu amor e a família maravilhosa que construímos obrigado por estar ao meu lado! Rússia ---- aí vamos nós

"Día de agradecer a todos los que hicieron parte para que este sueño se hiciera realidad", escribió el jugador en otra publicación de Instagram que iba acompañada de la imagen que decía que estaba convocado para Rusia 2018. "Orgullo de vestir esa camisa y representar a nuestro país en la Copa del Mundo".

Dia de agradecer a todos que fizeram parte para que este sonho se tornasse realidade. Agradeço a Deus, meus familiares, amigos, a todos do Corinthians e a comissão técnica da Seleção Brasileira pela confiança. Orgulho em vestir essa camisa e representar o nosso país na Copa do Mundo.

