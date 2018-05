(CNN) - El escritor estadounidense Tom Wolfe murió este martes a los 87 años.

Scroll for more content...

A Wolfe se le conoce como el padre del 'nuevo periodismo'.

Wolfe, el innovador periodista y autor que escribió obras maestras tan vendidas como "Bonfire of the Vanities" y "The Right Stuff", había sido hospitalizado con una infección de acuerdo con su agente Lynn Nesbit, quien confirmó su fallecimiento.