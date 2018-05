La hermana de Meghan Markle dice que le dijo a su padre que montara fotos para los paparazzi

(CNN) - La media hermana de Meghan Markle, Samantha Markle, dice que le dijo a su padre, Thomas Markle, que trabajara con una agencia de fotografía para las recientes tomas de paparazzi para que el mundo lo viera en una "luz respetable".

En una entrevista con el programa 'Loose Women' de la cadena británica ITV el lunes, admitió ser "completamente la culpable".

"Dije que el mundo no tiene idea de que te estás poniendo en forma y haciendo cosas saludables. No te fotografían comprando verduras y agua, te fotografían de la manera menos favorecedora posible", dijo Samantha Markle.

"Dije que realmente necesitas mostrarle al mundo que te estás poniendo en forma y haciendo cosas buenas y saludables. Así que lo sugerí y hubo un gran escrutinio porque estaba motivado por el dinero, no fue así", dijo.

Cuando se le preguntó si su padre había recibido algún pago por las fotos, Markle dijo que no lo creía, pero que no podía decirlo con certeza.

"No lo creo, ese no fue el motivo por el que fue mi sugerencia", dijo. "No tengo idea, pero si lo hizo, voy a suponer que fue una miseria, no pagan tanto. Realmente fue para que el mundo pudiera verlo haciendo las cosas saludables".

La hermana de Meghan Markle continuó diciendo que a los 73 años, su padre es "un poco más frágil" y acusó a los medios de aprovecharse de él.

"Siento que los medios de comunicación han sido injustos con él y que ha sido realmente admirable que él haya permanecido bajo el radar y no hablar sobre ciertas cosas", dijo Markle. "Simplemente quería que se lo viera con luz respetable y eso no se hizo".