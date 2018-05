"Avengers: Infinity War" llega a China: ahora es la quinta película más taquillera de la historia

(CNN) - China fue el último mercado donde "Avengers: Infinity War" llegó, y los héroes más poderosos de la Tierra hicieron que ese estreno valiera.

La superproducción de Marvel y Disney recaudaron 200 millones de dólares en su estreno en China este fin de semana. La película, protagonizada por Robert Downey Jr. y Chris Evans, es el segundo mayor estreno de fin de semana de 3 días en China, medido en moneda local, según Disney.

Con el lanzamiento de la película en China, "Infinity War" es ahora la quinta película más taquillera de la historia, a nivel mundial.

Pasó otras películas de éxito en la lista mundial de todos los tiempos como "The Avengers", "Avengers: Age of Ultron", "Furious 7", "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 2", "Frozen" y "Star Wars: The Último Jedi ". La película ya sobrepasó al último fenómeno cinematográfico de Marvel, "Black Panther".

Cuatro de las diez mejores películas de la lista global de todos los tiempos pertenecen a Marvel Studios.

En Estados Unidos, la película ocupó el primer puesto en la taquilla, alcanzando una cifra estimada de 61,8 millones de dólares. "Infinity War" ha recaudado 548 millones en América del Norte, lo que lo convierte en el octavo lanzamiento interno más grande de todos los tiempos.

La próxima parada de "Infinity War" en las próximas semanas parece ser la marca de los 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Si "Infinity War" llega a esa marca, se convertiría en la primera película de verano en alcanzar ese hito.