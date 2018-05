"Hombre al agua", de Eugenio Derbez, triunfa en EE.UU. y se sitúa segunda en taquilla, solo por detrás de “Avengers: Infinity War”

(CNN Español) - La película "Hombre al agua" ("Overboard", en inglés), protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez y la estadounidense Anna Faris se estrenó el pasado fin de semana en EE.UU. y consiguió el segundo puesto en la taquilla, solo por debajo de la megaproducción “Avengers: Infinity War”.

El largometraje, que se estrena este 10 de mayo en México, consiguió en su primer fin de semana en Estados Unidos —se estrenó el 4 de mayo— 14,7 millones de dólares, de acuerdo con los datos recopilados por Box Office Mojo. "Avengers" llegó a los 114,7 millones de dólares de recaudación en su segunda semana, según este sitio web.

La película está dirigida por Rob Greenberg y entre su elenco figuran estrellas como Eva Longoria, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Mel Rodríguez y John Hannah. Esto trajo el éxito al largometraje en Estados Unidos pero, ¿qué pasará en su estreno en México?

Derbez contó en abril a CNN en Español que, pese a que era "totalmente" estadounidense, él siempre trata de poner "un poco de español" en sus películas. "No quiero que la gente piense que me olvido de mi audiencia, siempre le pongo un toque latino", dijo.

Además, en lo que respecta al argumento, que se trata de una adaptación de una película del mismo nombre estenada en 1987, señaló que cambió los roles con el objetivo de cambiar los estereotipos sobre los latinos que hay en Hollywood. "Siempre que ves un latino en Hollywood es un narcotraficante, un criminal, un pandillero o, en el mejor de los casos, un jardinero. Yo quería cambiar la imagen", defendió. Es por esto que en esta ocasión el protagonista rico de la película es el latino "y la que limpia es la gringa".

En la película, un mimado y rico dueño de un yate (representado por Derbez), cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera (interpretada por Faris).

No es la primera vez que una película de Derbez funciona tan bien en la taquilla estadounidense. Ya ocurrió con "No se aceptan devoluciones" ("Instructions not included") que, en el momento de su estreno en 2013, llegó a superar a la hasta esa fecha cinta en español con mayor recaudación en la historia de la taquilla de Hollywood: "El laberinto del Fauno".

Sobre el idioma del largometraje, el actor habló en marzo con CNN en Español y aseguró que tenía ganas de volver a hacer un proyecto íntegramente en español y, de hecho, anunció que su próximo proyecto sería en este idioma. "No quiero dejar a un lado el cine en español ni mis orígenes porque es donde más cómodo me siento", comentó.