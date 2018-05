Pompeo regresará de Corea del Norte con los tres prisioneros de EE.UU.

(CNN) - El presidente de EE.UU. Donald Trump, acaba de tuitear que el secretario de Estado Mike Pompeo regresará de Corea del Norte con los 3 prisioneros de EE.UU.

"Me complace informarle que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está en el aire y en su regreso de Corea del Norte con los 3 maravillosos caballeros a los que todo el mundo espera ver. Parecen estar en buen estado de salud. Además, una buena reunión con Kim Jong Un. Fecha y lugar establecidos", dijo el mandatario.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Luego añadió que Pompeo y sus "invitados" aterrizarán en la Base Aérea Andrews a las 2:00 a.m. y que estará allí para recibirlos.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Pompeo llegó a Pyongyang el miércoles (hora local) para continuar los preparativos para la próxima cumbre del presidente Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Es la segunda visita del secretario de Estado a Corea del Norte previo a la esperada cumbre entre Trump y Kim.