El vestido de Blake Lively para el Met Gala requirió que ella llegara en un autobús de lujo

(CNN) – Existen vestidos con largas colas y luego está el que la actriz Blake Lively llevó al Met Gala.

El traje de Versace que lució tenía una cola tan grande que, según la revista Vogue, Lively necesitó llegar este lunes en un autobús de lujo.

“Unido con finos paneles en ambos lados y cubierto por tantas cuentas que tomó 600 horas solo bordar el corpiño, no había ninguna posibilidad de que la entrada de Lively pasara desapercibida”, informó Vogue.

Este año, Lively llegó sola al evento, pues su esposo Ryan Reynolds está promocionando su próxima película Deadpool 2.

Durante la mañana de este lunes, la actriz compartió en su perfil Instagram fotos del vestido que llevó al Met Gala el año pasado, un traje de sirena confeccionado por Versace con una cola hecha de plumas azules.

Recuerdo del Met (¡más cosas que no publiqué, pero ahora tengo la excusa para hacerlo!)

“Siempre tratando de lograr los ojos de JLo en la alfombra roja”, dice el texto de una de las fotos que publicó. “Esto se parece más a un venado que es un gran admirador de JLo, pero que ahora está atrapado en medio de los faros, mientras intenta mantenerse enfocado en conseguir esa mirada. Eso es lo que estaba buscando …”, completó.