Pompeo visita Corea del Norte y se espera que regrese con tres detenidos estadounidenses

(CNN) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Pyongyang el miércoles (hora local) para continuar los preparativos para la próxima cumbre del presidente Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Un funcionario del gobierno surcoreano dijo a los reporteros en Tokio el miércoles que espera que Pompeo salga de Pyongyang con tres detenidos estadounidenses que han estado detenidos en Corea del Norte durante meses.

El funcionario dijo que la fecha y el lugar de la cumbre Trump-Kim también se anunciarán tras el viaje de Pompeo.

"La ubicación está escogida, la hora y la fecha, todo está determinado y esperamos tener un gran éxito", dijo Trump el martes en la Casa Blanca.

Pompeo también tuiteó sobre el viaje el martes.

"Volví a #RPDC por invitación de los líderes de Corea del Norte. Tengo muchas ganas de planear una cumbre exitosa entre el presidente Trump y Kim Jong Un", tuiteó Pompeo.

