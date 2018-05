Cuatro cosas que Melania Trump puede enseñar a su marido sobre la vida

(CNN) - La primera dama de EU, Melania Trump, presentó este lunes su campaña "Sé Mejor", un esfuerzo integral para alentar a los niños a llevar una vida equilibrada y saludable. Fue una plataforma que tomó 16 meses para su desarrollo y marcó un importante salto público para una primera dama indudablemente tímida.

"Enseñémosle a nuestros hijos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto", dijo Melania Trump a una multitud de representantes que incluía a su esposo, Donald Trump, y al vicepresidente Mike Pence.

Fue bueno que Trump estuviera entre la audiencia porque, con franqueza, muchos de los temas que Melania describe como parte de su iniciativa "Sé Mejor" son el tipo de cosas que el comandante en jefe de Estados Unidos necesita repasar.

Aquí hay cuatro lecciones que Trump puede aprender de la nueva agenda de su esposa (como lo ilustran sus citas del discurso de hoy):

1. "Enseñemos a los niños la importancia de todos los aspectos de su bienestar, que incluye la salud social, emocional y física".

Trump es notoriamente antiejercicio. Independientemente del golf, considera al ejercicio como un mal, argumentando que “una persona, al igual que una batería, nace con una cantidad finita de energía", escribió Evan Osnos de The New Yorker en una nota de 2016.

En una entrevista con Reuters a principios de este año, Trump se irritó ante la idea de que él no hace ejercicio: "Hago ejercicio. Quiero decir, camino de aquí para allá" dijo, y agregó: "Corro de un edificio a otro, hago más ejercicio de lo que la gente piensa".

2. "Las redes sociales pueden tener un efecto tanto positivo como negativo sobre nuestros niños, pero con demasiada frecuencia pueden ser negativos".

"Oí que en @Morning_Joe se habla mal de mí. Entonces, ¿cómo es que la tonta de Crazy Mika, junto con el psicópata de Joe vinieron a Mar-a-Lago 3 noches seguidas alrededor de la víspera de Año Nuevo, e insistieron en convivir conmigo? Ella estaba sangrando mucho por un estiramiento facial. ¡Dije que no! – Donald Trump, junio de 2017.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

3. "Es nuestra responsabilidad como adultos educar y recordarles que cuando usan sus voces, ya sea verbalmente o en línea, deben elegir sus palabras sabiamente y hablar con respeto y compasión".

"El montón de perdedores y odiadores nunca tienen el cerebro o la fortaleza para ser verdaderamente exitosos". – Trump.

The many losers and haters never have the brains or stamina to become truly successful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2013

"Tengo muchas personas excelentes, pero también una increíble cantidad de enemigos y perdedores que responden a mis tuits, estos vagos no tienen nada que hacer" – Trump

I have many great people but also an amazing number of haters and losers responding to my tweets-why do these lowlifes follow-nothing to do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2013

"@ oreillyfactor, ¿por qué no tienes algunos conocedores bien informados en tu programa para variar en lugar de los mismos viejos enemigos de Trump? ¡Aburrido!" – Trump

.@oreillyfactor, why don't you have some knowledgeable talking heads on your show for a change instead of the same old Trump haters. Boring!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2015

4. "Cómo criamos y educamos a nuestros hijos en una variedad de temas será el anteproyecto para la próxima generación".

"Creo que hay culpa en ambos lados". – Donald Trump sobre la violencia nacionalista blanca en Charlottesville, Virginia.

"Cuando eres una estrella, te dejan hacer lo que sea. Puedes hacer cualquier cosa". – Trump en la grabación filtrada de ‘Access Hollywood’.

"¡Ve por ellos, Roy!" – Donald Trump, respaldando la campaña del Senado de Alabama de Roy Moore.

El punto: Melania Trump debe ser felicitada por su trabajo para combatir el acoso en línea, entre otros temas. Pero el historial de civilidad y positividad de su marido va directamente en contra del mensaje de "Sé Mejor" revelado este lunes.