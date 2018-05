El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se reúne con el presidente Xi Jinping al norte de China

(CNN) - El líder de Corea del Norte Kim Jong Un se reunió con el presidente de China Xi Jinping en la ciudad de Dalian, en el noroeste de China, este lunes y martes, según reportó la prensa estatal china.

Scroll for more content...

Esta es la segunda reunión entre los dos líderes en menos de dos meses, luego de que ambos sostuvieran una reunión secreta en la capital china, Beijing, a finales de marzo. Esa reunión marcó el primer viaje internacional de Kim desde que asumió el poder en 2011 después de la muerte de su padre, y fue visto como un calentamiento de los lazos entre dos díscolos aliados.

LEE: ¿Por qué Kim Jong Un hizo un viaje secreto a Beijing?

Xi y Kim dieron un paseo durante su reunión en Dalia, China, el 8 de mayo de 2018. (Crédito: Foto vía Newscom)

La reunión de esta semana llega después de una cumbre histórica a finales de abril entre Kim y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y antes de unos altamente esperados diálogos del líder norcoreano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se espera tengan lugar a finales de mayo o principios de junio.

La prensa estatal de Corea del Norte, KCTV, dijo que Kim voló hacia Dalian en su jet privado y llegó el lunes; allí fue recibido por altos funcionarios chinos, incluyendo el ministro de Exteriores Wang Yi.

MIRA: Lujo y confort: así es por dentro el tren misterioso de Kim Jong Un

Xi hizo un banquete de bienvenida para el líder norcoreano y dio un paseo casual junto con Kim por la playa, reportó Xinhua.

"En un ambiente cordial y amistoso, los principales líderes de los dos partidos y los dos países tuvieron un intercambio completo y profundo de puntos de vista sobre las relaciones entre China y la RPDC (República Popular Democrática de Corea República) y los principales asuntos de interés común”, reportó la prensa estatal china.

En el pasado, líderes norcoreanos han sido reacios a hacer viajes internacionales en avión, incluyendo al papá de Kim, Kim Jong Il, quien iba a todos sus viajes en su tren blindado.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2018

Después de que la noticia de la reunión de los dos líderes se diera a conocer, Trump anunció que hablaría “con mi amigo” Xi este martes.

“Los temas principales serán el comercio, donde buenas cosas ocurrirán, y Corea del Norte, donde se están desarrollando relaciones y confianza”, tuiteó Trump.