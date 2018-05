Nigeria rescata a 1.000 personas secuestradas por Boko Haram

(CNN) - La Armada de Nigeria dice que ha rescatado a unas 1.000 personas que permanecían secuestradas por Boko Haram en el estado de Borno, al noreste del país.

El grupo de rehenes estaba formados principalmente por mujeres, niños y algunos jóvenes que fueron forzados a convertirse en combatientes de Boko Haram, dijo en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter del ejército.

La operación, que se llevó a cabo junto con aliados de la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional (MNJTF), rescató a los rehenes de las aldeas de Malamkari, Amchaka, Walasa y Gora del Área del Gobierno Local de Bama en el estado de Borno.

