Giuliani: Cohen pudo haber pagado a otras mujeres "de ser necesario"

Washington (CNN) - Rudolph Giuliani, uno de los abogados de Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de que Michael Cohen, exabogado del presidente de Estados Unidos, pudiera haberse encargado de otros pagos a otras mujeres como el que hizo a la actriz porno Stormy Daniels.

En una entrevista el domingo en ABC News, Giuliani dijo que Trump reembolsó a Cohen con su propio dinero como adelanto por sus servicios como su abogado personal, lo que incluyó los 130.000 dólares que Cohen le pagó a Daniels por su silencio respecto al supuesto encuentro sexual que ella habría tenido con Trump.

"El acuerdo con Michael Cohen, hasta donde sé, es un antiguo acuerdo por el que Michael Cohen se ocupa de situaciones como esta y por las que en ocasiones recibe un pago", dijo Giuliani.

"Entonces, ¿pagó Michael Cohen a otras mujeres en nombre del presidente", se le preguntó.

""No tengo conocimiento de ello, pero pensaría que, de ser necesario, sí", respondió Giuliani. "Él hizo pagos por el presidente o ha llevado negocios para el presidente, lo que significa que tenía honorarios legales, dineros entregados y gastos".

Kellyanne Conway, consejera del presidente, era jefa de campaña de Trump cuando Cohen hizo el pago a Daniels unas semanas antes de la elección presidencial de 2016.

Cuestionada por Jake Tapper de CNN en el programa "State of the Union" si sabía de otros pagos similares al de Daniels, Conway dijo: "No. No pasaron por mi escritorio como jefa de campaña".

El abogado que representa a Daniels en una demanda contra Cohen sobre la legalidad del acuerdo de silencio y en otra demanda por difamación contra Trump argumentó algo distinto.

"Cuando todos los hechos y la evidencia salgan a la luz, habrá evidencia de pagos a otras mujeres", dijo Michael Avenatti el domingo en "State of the Union". "Creo que eso quedará al descubierto para el pueblo estadounidense".

Además de Daniels, la exmodelo de Playboy Karen McDougal afirma que tuvo intimidad con Trump "muchas docenas" de veces desde 2006 a 2007. Trump ha negado los señalamientos de relaciones extramaritales hechas por Daniels y McDougal.

Trump también ha sido acusado al menos por 15 mujeres de mala conducta sexual, incluyendo ataque sexual, acoso sexual y comportamiento lascivo. El presidente ha negado todas las acusaciones y en algún momento durante la campaña de 2016 amenazó con demandar a sus acusadoras, aunque no lo ha hecho.