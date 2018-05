Giuliani no descarta que Trump invoque la Quinta Enmienda en la investigación sobre Rusia

Washington (CNN) - Rudolph Giuliani, abogado de Donald Trump, no descartó el domingo que el presidente de Estados Unidos pudiera invocar la Quinta Enmienda (relacionada con su derecho a no autoincriminarse) en la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller.

"¿Cómo podría estar seguro de eso?", dijo Giuliani en el programa "This Week" de ABC News. Y añadió: "Enfrento una situación con el presidente ... en la que cualquier abogado en Estados Unidos pensaría que él sería un tonto si testificara, tengo un cliente que quiere testificar".

Giuliani, quien se integró recientemente al equipo legal de Trump para enfocarse en el contacto directo con el fiscal especial Robert Mueller en cuanto a su investigación sobre Rusia, dijo que el presidente no está obligado a atender una citación del fiscal.

"Bueno, no tenemos que hacerlo. Es el presidente de Estados Unidos", dijo Giuliani. "Podemos hacer valer los mismos privilegios que tienen otros presidentes".

Mueller ha deslizado la posibilidad de citar al presidente en al menos una reunión, dijeron fuentes a CNN, y una versión de las probables preguntas de Mueller al presidente fueron filtradas la semana pasada y publicadas primero por The New York Times.

Trump dijo el viernes que le "encantaría" hablar con Mueller, pero solo si es tratado de forma justa. Giuliani le dijo a ABC News que no estaba listo para permitir a Trump sentarse con el equipo de fiscales de Mueller "luego de la forma en que ellos han actuado" y argumentó que esto "encaminaría (a Trump) a un juicio por perjurio" o a una "trampa".

Giuliani también fue cuestionado sobre el reembolso que hizo Trump a su exabogado personal, Michael Cohen, por 130.000 dólares de un pago a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 por su discreción respecto a un supuesto encuentro sexual con Trump una década antes.

Él reiteró que el pago a Daniels no fue una contribución de campaña y que el reembolso se hizo con fondos personales.

"Esto se hizo con otro propósito, para protegerlo, para proteger a su familia", dijo Giuliani en ABC News.

En abril, Trump dijo a reporteros que no sabía del pago hecho por Cohen a Daniels en octubre de 2016. Luego que Giuliani revelara por primera vez el miércoles que Trump había reembolsado los 130.000 dólares a Cohen, Trump dijo en Twitter que el pago había sido un adelanto por sus servicios.

Giuliani dijo que no sabía cuándo se enteró Trump del pago de Cohen a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, y dijo no saber "si eso es siquiera relevante".

"No sé cuándo se enteró el presidente", dijo Giuliani. "Pudo haberse enterado después o no relacionarlo con todo esto en su momento. La realidad es que esos no son hechos que me preocupen como abogado".

También dijo: "Nunca pensé que los 130.000 dólares fueron un pago de verdad. Son un pago por un reclamo".

Cuestionado sobre si Cohen había pagado a otras mujeres por su silencio, Giuliani dijo: "No tengo conocimiento de ello, pero pensaría que si fuera necesario, sí".

"Él hizo pagos para el presidente, él condujo negocios para el presidente", dijo Giuliani.

Cohen se encuentra actualmente bajo investigación criminal en Nueva York sobre sus acuerdos de negocios y el mes pasado, el FBI revisó su casa, su oficina y su hotel.

Giuliani le dijo a ABC News que un indulto presidencial para Cohen "no está sobre la mesa" por el momento y que no ha sido discutido por el equipo legal de Trump.