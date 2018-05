Lo que debes saber sobre el ETIAS, el nuevo permiso para viajar a Europa

(CNN Español) - El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo confirmaron a finales de abril el acuerdo final para la creación del Sistema Europeo para la Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés), un sistema de registro para todos los visitantes de terceros países hasta ahora exentos de visa, entre ellos más de 20 países del continente americano.

Con el fin de reforzar la seguridad en sus fronteras, la Comisión Europea propuso en 2016 la creación de este sistema que, tras ser confirmado, entrará en completa operación en 2021, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Europea con fecha del 25 de abril.

El ETIAS compilará información de aquellos visitantes que no requieren de visa para ingresar a los países del llamado Espacio Schengen con el fin de adelantar revisiones de seguridad y para evitar la inmigración irregular.

Estas son las claves del programa:

¿Espacio Schengen?

El Espacio Schengen es un acuerdo que garantiza la posibilidad de viajar sin restricciones en los territorios de 26 países países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Es importante recordar que no todos los 28 países de la Unión Europea (UE) forman parte del Espacio Schengen y que no todos los países del Espacio Schengen forman parte de la Unión Europea. Gran Bretaña e Irlanda, por ejemplo, forman parte de la UE (Gran Bretaña tiene programado salir tras el Brexit), pero no del Espacio Schengen; mientras que Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein son parte del Espacio Schengen, pero no de la UE.

El ETIAS facilitará el acceso a los países dentro del Espacio Schengen a los viajeros provenientes de terceros países que actualmente no requieren de visa.

¿Cómo funcionará?

El ETIAS funcionará de la siguiente forma:

Antes de viajar, los interesados deberán llenar una solicitud, vía internet, con datos básicos (nombre, edad, ocupación, número de pasaporte, país de entrada a Europa). Además, deberán responder un cuestionario sobre temas de seguridad y de salud, entre otros. El registro, en principio, no debería tomar más de 10 minutos.

¿Cuánto costará?

Para cada solicitud presentada, por cada uno de los solicitantes mayores de 18 años, se deberá abonar una tasa de autorización de viaje de 5 euros.

¿Cuál es su vigencia?

Este permiso de viaje será válido por cinco años o hasta el final de la validez del documento de viaje registrado durante la solicitud, si esta fecha es anterior, y podrá ser utilizado para estancias de máximo 90 días en un periodo de 180 días.

¿Para qué países aplica?

El ETIAS aplicará para todos los visitantes de terceros países hasta ahora exentos de visa para entrar al Espacio Schengen.

Los países del continente americano que sí necesitarán del permiso son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Cristobal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Puedes ver todos los países del mundo que necesitarán el ETIAS aquí.

¿Para qué países no aplica?

El ETIAS no aplica para los viajeros de países que necesitan visa para entrar en Europa. En la actualidad, los países de América que están en esta situación son: Belice, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana y Surinam.