Sismo de 6,9 sacude a Hawai mientras habitantes huyen de las erupciones del volcán Kilauea

(CNN) – Para los residentes de la Isla Grande de Hawai, este viernes fue un día que puso a prueba sus nervios: un fuerte terremoto sacudió sus hogares, ya de por sí amenazados por una erupción volcánica que no da signos de aplacarse.

El sismo de magnitud 6,9 que sacudió la isla fue uno de los más de 110 movimientos telúricos en apenas 24 horas. Y, para completar, le quitó la energía eléctrica a algunos residentes que ya estaban lidiando con órdenes de evacuación obligatorias, rocas fundidas y altos niveles de dióxido de azufre en el aire.

La situación no tenía síntomas de mejorar, informó Talmadge Magno, administrador de Defensa Civil, a los periodistas en la tarde de este viernes. “La actividad continúa. No parece que se esté desacelerando”, sostuvo.

Magno señaló que se abrieron cinco respiraderos volcánicos e indicó que al menos una casa y otra estructura fueron destruidas por la lava.

Es altamente inusual ver los respiraderos tan lejos del volcán Kilauea, explicó.

Cientos de personas han sido evacuadas de Leilani Estates, una comunidad de aproximadamente 1.700 personas, y de Lanipuna Gardens. Harry Kim, alcalde del condado de Hawai, afirmó que el gobierno apoyará a los residentes, incluidos aquellos que quieran regresar a sus hogares para recoger sus pertenencias.

“Tenemos que trabajar con ellos sobre cómo vamos a minimizar (los inconvenientes) de la mejor manera posible”, aseguró. El alcalde dijo que a las personas que quieran revisar sus hogares se les permitiría ingresar a los barrios.

Una foto proporcionada por Shane Turpin muestra los resultados de la erupción del volcán Kilauea durante la madrugada de este viernes. (Crédito: Shane Turpin via AP)

“Tuvimos que evacuar”, dice residente

Stephen Clapper relató que no había otra opción.

“Tuvimos que evacuar. Mi madre no tenía oxígeno portátil, así que esa es la primera preocupación. Tiene 88 años”, le dijo a la afiliada de CNN KHON.

Clapper se convirtió en uno de los cientos de habitantes que huyeron de las amenazas de la erupción volcánica. También contó que le había dicho a su madre en la mañana de este viernes que preparar una maleta, por si acaso.

Pero con la lava incendiando los árboles y amenazando las casas, mientras había gas saliendo por las grietas en el suelo, Clapper regresó a su casa, agarró a su madre y a los perros, acomodó parte de su ropa en un brazo y se fue a buscar un refugio.

Las grietas en la zona de fisuras del volcán Kilauea –ubicada a kilómetros del cráter–erupcionaron este jueves y viernes, derramando lava cerca al borde este de la isla.

La sismóloga Jana Pursley del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) informó que ha habido 119 terremotos en la Isla Grande desde la tarde de este jueves. Según el USGS, el sismo de 6,9 ​​del viernes fue el más poderoso en la isla desde 1975.

IEl vapor sale por las grietas en la carretera cerca de Leilani Estates el viernes.(Crédito: Servicio Geológico de EE.UU. via AP)

Alrededor de 14.000 clientes de Hawaii Electric Light se quedaron sin energía eléctrica inmediatamente después del terremoto.

“Hemos tenido algunos informes extraoficiales de que hay algunos daños en ciertos edificios”, dijo la portavoz de la compañía Rhea Lee-Moku.

Lee-Moku explicó que la energía ha sido restaurada a aproximadamente la mitad de los clientes que no la tenían, pero los niveles de azufre en algunas áreas están más allá de lo que Hawaii Electric Light considera seguros, así que no pueden trabajar en esos lugares.

La lava vuela por los aires

Un video publicado en las redes sociales mostró lava que volaba por los aires a varios metros de altura: salía de una nueva grieta en una calle de Leilani Estates. Las imágenes aéreas también registraban que la lava quemaba una larga línea anaranjada y humeante a través de una zona boscosa.

Jeremiah Osuna, quien usó un dron para grabar uno de los videos el jueves, sostuvo que el área “sonaba como si pusieras un montón de piedras en una secadora y la encendieras con la tanta velocidad como pudieras”, según reportó KHON.

La residente de Leilani Estates, Meija Stenback, le dijo a la afiliada de CNN KITV que abandonó el área con su familia. La erupción se produjo después de que cientos de terremotos sacudieran el lado este de la Isla Grande durante cuatro días, y se advirtió a los residentes que era posible una erupción.

“Sabíamos que venía, e incluso ahora es... realmente surrealista en este punto”, dijo Stenback a KITV.

Una espesa columna de humo y cenizas también se presentó el jueves en el respiradero volcánico Puu Oo, aproximadamente a medio camino entre la caldera de Kilauea y Leilani Estates.

Una columna de ceniza se eleva desde el respiradero volcánico de Puu Oo, este jueves en (Crédito: Servicio Geológico de EE.UU)

Preocupaciones por el dióxido de azufre

Los flujos de lava no fueron única preocupación. Las erupciones volcánicas pueden liberar dióxido de azufre que es peligroso, y el personal del departamento de bomberos ha detectado altos niveles de gas en el área de evacuación, informó la Agencia de Defensa Civil.

La exposición a altos niveles de dióxido de azufre podría ser mortal, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Respirar grandes cantidades de dióxido de azufre podría provocar quemaduras en la nariz y la garganta y dificultades respiratorias, dice la entidad.

Las personas mayores, los jóvenes y las personas con problemas respiratorios tienen un incentivo adicional para abandonar la zona de evacuación porque son especialmente vulnerables al gas, indicó la Agencia de Manejo de Emergencias del estado.

El gobernador David Ige dijo que activó la Guardia Nacional de Hawai para ayudar con las evacuaciones y la seguridad."Insto a los residentes de Leilani Estates y las áreas circundantes a que sigan las instrucciones ... Esté alerta y prepárese ahora para mantener a su familia a salvo", escribió en Twitter.

La Guardia hará patrullas de seguridad y ayudará a evacuar a los residentes, dijo el ayudante general de Hawai Arthur "Joe" Logan.

Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Está en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii, que cerró este viernes.