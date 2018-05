Guía para celebrar el 4 de mayo o Día de Star Wars... y que la fuerza te acompañe

(CNN) - No es solo un juego de palabras en inglés.

Scroll for more content...

“May the 4th be with you” (por la frase "May the force be with you", en español Que la fuerza te acompañe) es una fiesta con todas las de la ley. Es el Día de Star Wars.

De hecho, en lo que concierne a Lucasfilm y Disney, es muy oficial.

Tres Stormtroopers posan en Tokio, Japón, el 4 de mayo, para promocionar el Día de Star Wars. La frase “May the Force Be With You” suena como “May the 4th Be With You”, por lo que el 4 de mayo se celebra este día en todo el mundo. (Crédito: AFP/Getty Images)

¿Por qué se celebra este día y qué hay que hacer más allá de ver una tendencia en Twitter? Después de todo, aparentemente es lo suficientemente importante como para darles un respiro a los fanáticos incondicionales que se han sentido maltratados.

¿Por qué se celebra este día el 4 de mayo?

Según dice la leyenda, y de acuerdo con el origen de la historia reconocido por Lucasfilm, la frase fue usada por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Tatcher se posesionó como la primera ministra de Gran Bretaña. El partido Conservador supuestamente puso un aviso publicitario en el London Evening News que decía “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations" (Que la fuerza esté contigo, Maggie. Felicitaciones).

Después llegó a la era de las redes sociales (donde se ha vuelto un gran asunto cada año) y finalmente se expandió en eventos de la vida real en Toronto. Ahora, hay eventos para celebrar este día en todo el mundo.

Hay ofertas en línea y en tiendas físicas de la mercancía y juegos de Star Wars, montones de comida de Star Wars y eventos en los que se anima a los fanáticos a vestirse o jugar trivias de la franquicia o solo disfrutar de sus películas favoritas.

1) Ve a un juego de beisbol

Si estás en el Estadio de los Yankees de Nueva York este viernes en la noche, el equipo regalará un muñeco de Aaron Judge en versión Jedi. (Si no puedes estar en Nueva York, se espera que otros equipos también celebren el Día de Star Wars).

2) Prepárate para el lanzamiento de la precuela de Han Solo viendo contenido nuevo

Si has visto el tráiler de Han Solo tanto que podrías navegar por Corellia, tal vez tengas ganas de otra cosa por un momento. El canal de YouTube de Disney espera tener disponibles siete cortos animados de la serie Star Wars Forces of Destiny.

3) Visita algunos de los famosos lugares donde fue grabada Star Wars

1 de 17

| Matama, Tunez — En el Hotel Sidi Driss en Matama Ancienne se filmaron las escenas de los interiores de la casa en la que Luke Skywalker vivió en su infancia en el planeta Tatooine.

2 de 17

| Nefta, Túnez — El iglú en el que vivía Luke se filmó a unos 300 kilómetros de distancia, en el lecho del lago salado de Chott el Jerid.

3 de 17

| Mos Espa, allí encontraron a Anakin cuando era un joven esclavo. Está localizado en la ciudad tunecina de Nefta

4 de 17

| Parques Nacionales y Estatales de Secuoyas Gigantes, California, EE.UU. — Endor, el bosque lunar en el que habitan los ewoks peludos, se recreó entre las secuoyas gigantes de California. La mayoría de las escenas más famosas se rodaron en un terreno privado, propiedad de una maderera.

5 de 17

| Glaciar Hardanger Jokulen y Finse, Noruega — Las escenas exteriores del mundo helado de Hoth, en El imperio contraataca, se rodaron en el pequeño pueblo de Finse, Noruega.

6 de 17

| Villa del Balbianello, Lenno, Italia — En El ataque de los clones, Anakin y Padme se esconden en una cabaña en un lago que en la vida real es un destino popular para bodas en el lago Como, en Italia.

7 de 17

| Bahía de Phang Nga, Tailandia/Guilin, China — Chewbacca nació en el planeta Kashyyyk, que en el Episodio III. Algunas de las tomas se combinaron digitalmente con algunos lugares de Guilin, China.

8 de 17

| Bosque Whippendell, Reino Unido — El bosque de Naboo, en donde Jar Jar conoce a Obi-Wan kenobi y a Qui-Gon Jinn en La amenaza fantasma, se recreó en Inglaterra.

9 de 17

| Plaza de España, Sevilla, España — Cuando Padme y Anakin llegaron a la plaza afuera del palacio en Theed, en realidad estuvieron en esta plaza que se construyó para la Exposición Iberoamericana de 1929.

10 de 17

| Monte Etna, Italia — Imágenes del volcán siciliano se usaron para recrear la escena de la batalla de Mustafar entre Obi-Wan y Anakin Skywalker en La venganza de los Sith.

11 de 17

| Parque Nacional Death Valley, California, Estados Unidos — Las escenas cruciales del Episodio IV. Una nueva esperanza se rodaron en el Valle de la Muerte, entre la Sierra Nevada y el desierto de Mojave.

12 de 17

| Parque Nacional Tikal, Guatemala — Las ruinas mayas milenarias son el telón de fondo de la estación Massassi de la Alianza Rebelde en la cuarta luna de Yavin.

13 de 17

| Desierto de Yuma, Arizona, EE.UU. — El gran pozo de Carkoon, en donde vive el sarlacc que se come a los prisioneros de Jabba en El regreso del Jedi, se filmó en Arizona y no en Túnez.

14 de 17

| Avenida 7 Noviembre, Medenine, Túnez — Los edificios característicos con techos abovedados se llaman ghorfas y el pueblo berebere los usan como silos.

15 de 17

| Skellig Michael, Irlanda — El despertar de la Fuerza se rodó en las ruinas del monasterio del Siglo VII que es considerado como Patrimonio Mundial, y está ubicado a 12 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda.

16 de 17

| Abu Dhabi — La primera escena con los remolques, situada en el planeta Jakku, en el ‘Episodio VII: el despertar de la Fuerza’, se rodó en el desierto de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos.

17 de 17

| Berkshire, Reino Unido — La Antigua base militar Greenham Common de la Real Fuerza Aérea británica fue usada para algunas escenas donde aparece John Boyega, en su papel de Finn, en El despertar de la Fuerza.

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic aquí para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Click to email (Se abre en una ventana nueva)

4) Ruge como Chewbacca por una buena causa

Lucasfilm y Star Wars: la Fuerza del Cambio invitan a sus fanáticos a compartir versiones de rugido del wookie en las redes sociales. Hasta el 25 de mayo, Star Wars: La Fuerza del Cambio donará un dólar a Unicef en Estados Unidos por cada publicación, like o share en Twitter, Instagram o Facebook que incluya el hashtag #RoarforChange.

To celebrate #StarWarsDay, show us your best Wookiee roar!

From May 3-25, every like, share, or post on Facebook, Instagram, or Twitter using #RoarForChange unlocks $1 (up to $1mm) to support @UNICEF's lifesaving work for children. pic.twitter.com/KOeyEverBv

— UNICEF USA (@UNICEFUSA) May 3, 2018

5) Haz tu propia fiesta temática de Star Wars

Es momento de entrar a la cocina y mostrarles a algunos de amigos y familiares hasta dónde va tu amor por Star Wars. Puedes hacer Porg Puffs, o Porg Chops. ¿Qué tal un pastel Porgin? Está bien, ya no más.

Y el siempre creativo y geeky sitio web Justjennrecipes.com tiene muchos más dulces temáticos de Star Wars de los que puedes colgar con un sable de luz.

Some people make chocolate chip cookies, I make Vader Chip cookies. #starwars

A post shared by Jenn Fujikawa (@justjennrecipes) on Apr 3, 2018 at 7:25pm PDT

- Anika Myers Palm de CNN contribuyó con este reporte.