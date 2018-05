¿Perder la barriga postparto? Esto es lo que la mujer debe hacer, según la ciencia

(CNN) - Culturalmente, el cuerpo postparto es fuente de una fascinación perdurable. Somos observadores entusiastas de los cuerpos de las mujeres después del parto y celebramos a aquellas que mudan cualquier evidencia del embarazo pocos meses después de tener a su bebé. Ella son las mujeres que, según señalan los tabloides, "recuperan el equilibrio", a pesar de que pocos creen que el esfuerzo involucrado fue vigoroso o resultado de cualquier movimiento rápido y orgánico.

Scroll for more content...

En medicina, el cuerpo postparto es básicamente invisible. En Estados Unidos, las mujeres normalmente tienen solo una cita en este periodo, seis semanas después del parto, y suele ser breve. Aunque el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recientemente recomendó cambiar esto.

Las mujeres quedamos en gran parte, y un poco desesperanzadas, por nuestra cuenta cuando navegamos por los diversos dolores y disfunciones que el embarazo y el parto dejan a su paso.

LEE: Una de cada 7 mamás sufre de depresión y pocas reciben tratamiento

No solo no volví a recuperarme después de mis embarazos, sino que la idea de saltar, en cualquier dirección, sonaba horrible. Al igual que muchas mujeres, tuve una separación abdominal postparto, conocida clínicamente como diástasis del recto abdominal y coloquialmente como barriga momia: el tejido conectivo entre mi recto abdominal, también conocido como el pack de seis músculos, se había estirado aproximadamente cinco centímetros. También me sentía bastante inestable, y asumí que estas dos cosas estaban relacionadas.

Los ginecólogos y obstetras no examinan ni analizan la separación abdominal rutinariamente, a pesar de que hasta el 60% de las mujeres la experimentan hasta cierto punto durante el primer año postparto y un 33% estimado la necesita tratar más allá de eso. Muchos de nosotros descubrimos que lo tenemos después de experimentar dolor, movilidad alterada o, sí, la no siempre deseada barriga caída que suele aparecer como resultado de esto.

Estaba experimentando todo lo anterior cuando me inscribí en una clase de rehabilitación postparto dirigida por mi profesor de yoga. Como estudiante obediente, seguí todas y cada una de las instrucciones. Evité los crujidos, que supuestamente ampliarían la brecha. Y trabajé duro para fortalecer mi transverse abdominis, los músculos que corren arriba y abajo de los lados de nuestras secciones centrales, que supuestamente lo unirían todo.

Los meses pasaron y me sentí más fuerte, más delgada. Pero la separación de los músculos seguía ahí. ¿Fallé en el régimen? O, más probablemente considerando mi profundo compromiso, ¿me falló el régimen a mí? Además, ¿cuándo, si acaso, podría considerarme a mí misma sanada?

Ahora, investigaciones muestran que yo estaba en lo cierto al sospechar. Médicos y fisioterapeutas aún no conocen qué cura la separación abdominal... o si necesita ser curada en su totalidad.

"Quizá no es divertido escucharlo pero, en este momento, no sabemos cómo unir las herramientas que tenemos", dijo el doctor Elwin Mommers, quien estudia hernias en el Centro Médico de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos.

MIRA: FOTOS | Guillermo y Catalina presentan a su tercer hijo ante los medios a las pocas horas de nacido

Apenas se sabe nada sobre la diástasis de rectos

Mommers es el autor principal de una revisión de estudios sobre separación abdominal publicada, en diciembre, en la revista Surgical Endoscopy. Él y su equipo revisaron todas las investigaciones disponibles sobre el tema y descubrieron que ofrecían muy poco en términos de claridad. Hubo una escasez de estudios de calidad para sacar conclusiones, y los pocos estudios de calidad que se presentaron no arrojaron hallazgos sustanciales.

No pudieron encontrar ninguna evidencia de que la fisioterapia una la separación o que un plan de ejercicio en particular sea más efectivo que otro. Sí, las mujeres que llevan a cabo un plan de ejercicio pueden dejar la brecha muscular con un espacio más pequeño, pero es probable que la separación se haya cerrado por sí sola, sin los ejercicios. Mommers dijo que las mujeres deberían ver esto como una razón para ignorar cualquier plan de ejercicio excesivamente prescriptivo que prohíba cosas como flexiones de espalda y abdominales, y hacer lo que les siente bien a sus cuerpos.

"'Puedes hacer lo que quieras' es lo primero que les decimos. Si observas los estudios, los ejercicios que se prescriben para tratarlo o intentar tratarlo son completamente opuestos entre sí. Algunos se centran en el estiramiento, otros se enfocan en unir todo y ninguno de ellos funciona", dijo Mommers.

Agregó que muchos que buscan documentar los beneficios de un plan de ejercicios miden la brecha cuando los músculos están contraídos. En este estado, un núcleo más fuerte podría unir más efectivamente los músculos centrales y hacer que parezca como si la separación se hubiera reducido. El truco, dijo, es medir en un estado relajado para determinar con precisión los resultados.

Muchos creen que cuando el tejido conectivo entre los abdominales se estira, también se vuelve más débil, pero Mommers dice que esto no es necesariamente cierto. "Si fuera débil, entonces [las personas con separación abdominal] serían más propensas a desarrollar hernias, y no hay absolutamente ninguna prueba de que la separación abdominal finalmente resulte en hernia", dijo.

Cómo perder la barriga postparto

La investigación de estos investigadores también llegó a la conclusión de que aunque la cirugía puede ayudar a cerrar la brecha muscular y hacer que el vientre sea más plano, no necesariamente lleva a una mayor estabilidad. Por ahora, parece ser principalmente una solución cosmética.

Otro estudio nuevo, publicado en la revista Physical Therapy, también arroja dudas sobre el consenso actual en torno al tratamiento de separación abdominal. Un grupo de investigadores noruegos examinó si el fortalecimiento del músculo transverso del abdomen, ampliamente recomendado, incluso por mi instructor, realmente funciona. No es así.

Kari Bø, profesora de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte y una de las autoras del estudio, dijo que los hallazgos le sorprendieron. Ella creía que tales ejercicios eran la solución. Ahora no está tan segura.

"Es una condición muy prevalente, [pero] desafortunadamente, la evidencia detrás de cualquier consejo que damos es muy baja o inexistente", dijo.

La única recomendación que puede hacer con cierta confianza es que "no debe haber apertura o apertura visible cuando se hace ejercicio abdominal". Así que los abdominales y las curvas hacia atrás están bien siempre que el estómago no sobresalga durante ellos.

LEE: ¿Qué hacer para marcar tus músculos a medida que la edad los desaparece?

Su investigación también la llevó a poner en duda si la separación abdominal es realmente la causa del dolor de espalda y del suelo pélvico. Señaló que los estudios muestran que la prevalencia de tales síntomas en mujeres postparto no es más alta en aquellas con separación leve a moderada, en comparación con aquellas que no tienen separación. "Puede ser que para muchas mujeres, una pequeña separación no influya en la función".

Aún así, Bø entiende que un "problema cosmético sigue siendo un problema" y está planeando estudiar la forma en que pueden afectar la vida de una mujer.

¿Qué pueden hacer las mujeres?

Incluso si el entrenamiento central no ayuda a cerrar la separación, podría ayudar con los problemas asociados del suelo pélvico y el dolor de espalda. Bø dijo que hay pruebas sólidas de que entrenar la cintura pélvica puede ayudar con la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos pélvicos.

Según esta investigadora, no hay evidencia de que trabajar específicamente los músculos transversales ayude con el dolor de espalda entre la población general. Ella no está al tanto de ningún protocolo que estudie específicamente a las personas con separación abdominal.

Sin embargo, hay algunas pruebas de que el fortalecimiento del abdomen en general ayuda con el dolor de espalda baja, y no hay duda de que el embarazo y el parto debilitan los abdominales, especialmente a corto plazo.

Wendy Powell, fundadora y directora ejecutiva de MUTU System, un programa de ejercicios en línea para la recuperación postparto, dijo que las mujeres con problemas de dolor de espalda o suelo pélvico deberían centrarse más en la alineación y la fuerza y ​​menos en la separación muscular.

"No se trata solo de brechas. Eso es un perjuicio. La idea de que este vacío es el problema y cerrarlo es la solución; nos falta lo que importa", dijo.

MIRA: Así se ve realmente el cuerpo de una mujer después del parto

Powell opinó que las mujeres deberían buscar programas de ejercicio que toman en cuenta todo el cuerpo, no solo músculos aislados. "Para mí, el éxito parece una función, un cuerpo que funciona, que no duele, que no gotea, crece, sobresale o siente presión".

De acuerdo con esta definición de éxito, me siento bastante sanada. Mi cuerpo funciona bien ahora. No hay mucho dolor, fugas o abultamiento cuando trabajo los abdominales. Anoche, dio brincos alrededor de la sala de estar con mis dos hijos sin temor a represalias de mi abdomen.

Pero, ¿y esa separación? A menos que opte por lo que ahora sé que sería una cirugía cosmética, parece que llegó para quedarse.

Elissa Strauss escribe sobre políticas y cultura de la maternidad.