Tormentas de polvo en la India dejan al menos 101 muertos

(CNN) - Los feroces vientos y los relámpagos creados por una poderosa tormenta de polvo y arena han matado a unas 101 personas en el noroeste de la India desde la noche del miércoles, según las autoridades locales. Las mismas fuentes estiman en 250 los heridos.

En el estado de Rajasthan, al menos 31 personas murieron y alrededor de 120 resultaron heridas después de que los vientos derribaron más de 8.000 postes de electricidad y arrancaron cientos de árboles, dijo a CNN el comisionado divisional del distrito de Jaipur, T. Ravi Kant.

"Esto ha resultado en recortes generalizados de la electricidad y escasez de agua. La mayoría de las muertes ocurrieron después de que las paredes y los techos de las casas colapsaron en el medio de la noche", dijo.

En la vecina Uttar Pradesh, el número de muertos fue de al menos 64, y la gran mayoría de esas muertes se produjeron en la ciudad de Agra, donde hasta ahora se ha confirmado la muerte de 43 personas.

Según Sanjay Kumar, el comisionado de socorro de la autoridad de gestión de desastres del estado de Uttar Pradesh, el alto número de víctimas es el resultado de personas que quedaron atrapadas bajo escombros caídos. "Muchas casas se derrumbaron debido a vientos de alta intensidad, o los árboles cayeron sobre las casas", dijo Kumar.

De acuerdo con la afiliada de CNN, CNN News 18, el gobierno del estado de Uttar Pradesh ha emitido una alerta durante las próximas 48 horas en previsión de un aumento en el número de muertos o heridos en la tormenta.

La oficina del primer ministro dijo en un comunicado en Twitter que el primer ministro Narendra Modi estaba entristecido por la pérdida de vidas por la tormenta.

"Les he pedido a los funcionarios que se coordinen con los respectivos gobiernos estatales y trabajen para ayudar a aquellos que se han visto afectados", dijo Modi en el comunicado.

El meteorólogo de CNN Pedram Javaheri dijo que la India "está en las etapas iniciales del inicio de sus monzones anuales de verano".

"Las tormentas de la tarde y los períodos de lluvias torrenciales han sido cada vez más frecuentes en esta región en las últimas semanas", agregó. "Estas tormentas de la tarde probablemente fueron las culpables, trayendo fuertes vientos a las áreas impactadas y poniendo el polvo y la arena en movimiento".

Javaheri señaló que la región ha tenido varios años de lluvias por debajo del promedio durante los monzones de verano, lo que aumenta las posibilidades de que el polvo y la arena sean arrastrados por los fuertes vientos.

Swati Gupta informó desde Nueva Delhi, Ben Westcott informó y escribió desde Hong Kong. Huizhong Wu de CNN contribuyó con los informes.