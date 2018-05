"Lee más, escucha más": medios se unen en el Día Internacional de la Libertad de Prensa

(CNNMoney) - Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, decenas de medios de comunicación se han unido para juntar sus fuerzas para promocionar el periodismo de calidad.

¿El objetivo de la campaña? Reforzar sus números.

La campaña anima a los lectores a que se unan a una gran variedad de medios, no solo a uno.

El esfuerzo ha sido encabezado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la agencia creativa Droga5.

De hecho, el Día Internacional de la Liberta de Prensa es también una iniciativa de la Unesco. La fecha protagonizará una variedad de eventos durante este jueves.

El día "celebra los principios fundamentales de la libertad de prensa" y conmemora a los periodistas que han muerto haciendo su trabajo.

Este año es particularmente conmovedor porque las redacciones están de luto por la muerte de 10 periodistas en Afganistán a principios de esta semana.

El funcionario de la Unesco Guy Berger dijo en un comunicado que la organización está "encantada de ver una gran coalición de medios de comunicación uniéndose" para esta campaña.

La cuenta más reciente incluye la participación de 36 empresas de medios, que van desde The New York Times a The Economist o National Review o desde CNN a NPR. La mayoría están radicados en Estados Unidos pero algunos, como Rapper, se encuentran en otros países.

El lema es "Lee más. Escucha más. Entiende más".

No es habitual ver a compañías de medios animando a personas a que se suscriban a sus rivales. The New York Times, en un anuncio publicado el martes, recomendaba a su archienemigo The Wall Street Journal.

Pero hay un motivo empresarial y lógico detrás del esfuerzo.

"Cuanto más tiempo pasas con fuentes periodísticas rigurosas y éticas, más sostenibles se vuelven esas organizaciones de medios", dijo la directora general de operaciones de The New York Times Company, Meredith Kopit Levien, en una publicación de Medium acerca de la nueva iniciativa.

En entrevistas recientes, Levien ha estado hablando sobre "hacer un mercado" para las suscripciones de noticias digitales. Esto significa un esfuerzo amplio para hacer que el pago por noticias en web sea más común, no solo para The Times, sino también para otros medios.

"Las organizaciones de noticias que se unen a esta campaña están unidas en su compromiso con la excelencia, pero son diversas en muchos otros aspectos", escribió Levien. "Están ubicadas ​​en diferentes ciudades y países, publican en diferentes idiomas, se expresan en diferentes formatos, se especializan en diferentes ritmos".

"Y aunque todos compartimos valores comunes, a menudo brindamos a nuestros lectores, espectadores y oyentes diferentes perspectivas sobre los mismos problemas", añadió. "Esa diversidad es crítica en un momento en que las personas se están retirando a las cajas de resonancia que confirman los prejuicios y refuerzan nociones preconcebidas".