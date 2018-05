Liverpool jugará la final de la Champions con el Real Madrid

(CNN Español) - En un emotivo partido, con marcador global 7-6, el Liverpool de Inglaterra se impuso a la Roma de Italia y avanzó a la final de la Liga de Campeones. El conjunto romano se quedó a un gol de forzar la prórroga.

Liverpool se las verá el 26 de mayo, en el olímpico de Kiev, contra Real Madrid, que el día anterior venció al Bayern Munich en la semifinal.

El equipo de Klopp sufrió más de la cuenta en Roma, pero tenía un resultado favorable que, a la postre, le dio el piquete a la final.

YYEEEEESSSSSSSSSS!!!! Kiev here we come!!! ------ pic.twitter.com/NIVKjLHCiy

— Liverpool FC (@LFC) May 2, 2018

Sin duda será un duelo de titanes

¡El @realmadrid y el @LFCEspanol disputarán la final de la Champions League 2017/18!

¡Enhorabuena! ------#UCL pic.twitter.com/KYusiKXUTQ

— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 2, 2018