Profesores de Arizona dicen que terminarán el paro si la legislatura aprueba el presupuesto

(CNN) - Los profesores de las escuelas públicas de Arizona terminarán el paro este jueves si la legislatura estatal aprueba para ese entonces un presupuesto, dijeron los líderes del grupo Educadores Unidos de Arizona (EUA) este martes en la noche.

Scroll for more content...

“Nuestra lucha no ha terminado. Tenemos opciones, pero es hora de que volvamos a nuestros estudiantes y volvamos a nuestras aulas de clase”, dijo Rebecca Gaerlli, profesora de una escuela elemental y organizadora de EUA, en una rueda de prensa.

MIRA #DéjalaFluir, la protesta de las mujeres de Arizona

“Si los legisladores hacen su trabajo y si aprueban el presupuesto para el jueves, nos comprometemos a regresar a nuestros salones de clase para entonces”, dijo ella.

Este martes, el gobernador Doug Ducey publicó una carta abierta a los profesores y padres de familia, diciendo que el estado estaba “muy cerca” de aprobar el acuerdo de presupuesto para aumentar el pago a los docentes. El plan de Ducey, al que él llama “20×2020”, aumenta el salario de los profesores en un 20% en los próximos dos años.

LEE: Profesor dispara accidentalmente una pistola y lastima a alumno durante clase de seguridad

“La economía de Arizona es próspera”, dijo el gobernador en un tuit. “Tenemos los ingresos para darles a nuestros maestros un aumento salarial del 20% y restaurar los recortes de la era de recesión a K-12. Hagamos esto. # 20×2020”.

Arizona's economy is thriving. We have the revenue to give our teachers a 20% pay increase, and restore recession-era cuts to K-12. Let's get this done. #20×2020

— Doug Ducey (@dougducey) May 1, 2018

Esa propuesta de presupuesto no alcanza lo que pedía la EUA. La organización había exigido un aumento del 20% para los maestros para el próximo año escolar y los aumentos anuales después de eso hasta que los salarios de los maestros alcancen el promedio nacional.