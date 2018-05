Avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrella en Savannah, Georgia

(CNN) - Los equipos de emergencia atienden el accidente de un avión militar en Savannah, Georgia, según informó Candace Carpenter, portavoz del Aeropuerto Internacional Hilton Savannah.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que un avión C-130 se estrelló este miércoles.

El accidente no ocurrió en el aeropuerto, sino a unos pocos kilómetros de distancia, en la Autopista 21, según dijo la portavoz del aeropuerto.

“Fue horrible. El piso tembló como si una bomba explotara. Toda la gente en el edificio comenzaron a entrar en pánico. Fue absolutamente horrible”, dijo Denver Goodwin, que trabaja en la oficina del Servicio de Demolición de Sapp.

Un video de WSAV, afiliada de CNN, muestra una espesa columna de humo y llamas que ondean desde lo que parece ser un hangar o un almacén.

Minh Phan estaba en el almacén cercano, en Pooler, Georgia, a pocos kilómetros del accidente cuando capturó una imagen del humo saliendo por encima de una línea de árboles.

En Twitter, la Asociación de Bomberos Profesionales mostraba la cola del avión que emergía del humo negro y fuego. La autopista 21 ha sido cerrada, dijo el sindicato.