El Derby de Kentucky en datos

(CNN) - Estos son algunos datos y fechas clave sobre el Derby de Kentucky, la carrera de caballos que se celebra todos los años el primer sábado de mayo en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky.

Scroll for more content...

5 de mayo de 2018 – El Derby de Kentucky de este año está previsto para este sábado.

6 de mayo de 2017 – Always Dreaming gana la edición 143 del Derby de Kentucky . John Velázquez es el jockey ganador.

Datos

El Derby es la primera carrera de la codiciada Triple Corona, que también incluye el Preakness Stakes y el Belmont Stakes.

La carrera se conoce como "Los mejores dos minutos del deporte" por el tiempo aproximado que dura. También se la denomina "The Run for the Roses" (La Carrera por las Rosas) por la guirnalda de 554 rosas rojas con que se cubre al ganador.

La edad máxima para que un caballo pueda participar es de tres años.

El julepe de menta es la bebida tradicional en Churchill Downs y el Derby de Kentucky y se sirven unos 120.000 cada año durante los dos días del Kentucky Oaks y el Derby.

Solo tres potras han ganado el Derby: Regret (1915), Genuine Risk (1980) y Winning Colors (1988).

Jamás se ha aplazado un Derby por lluvia o mal tiempo.

Cronología

17 de mayo de 1875 – Se lleva a cabo el primer Derby de Kentucky. El ganador es Arístides, un potro castaño de tres años, que se impone a otros catorce caballos.

1892 – solo tres caballos corren la carrera, la más pequeña en la historia de la competición.

1896 – La distancia de la carrera se reduce de 1,5 millas (2,4 kilómetros) a su actual 1,25 millas (2 kilómetros).

1925 – El escritor estadounidense Bill Corum acuña el nombre de la "carrera de las rosas".

3 de mayo de 1952: el Derby de Kentucky se televisa a nivel nacional por primera vez.

1956 – Se lleva a cabo el primer Festival del Derby de Kentucky. Este evento anual se desarrolla durante las dos semanas previas a las carreras.

1973 – El caballo Secretariat gana con un tiempo de 1:59 minutos, el récord de velocidad en la carrera.

3 de mayo de 2008 – Poco después de que el ganador, Big Brown, cruzara la línea de meta, el segundo clasificado, Eight Belles, sufre fracturas en ambas patas delanteras y se desploma. Por la gravedad de sus lesiones, la potra es sacrificada en la pista.