Ashley Judd demanda a Harvey Weinstein por haber "destruido" su carrera

(CNN) - La actriz Ashley Judd demandó al productor de cine Harvey Weinstein, asegurando que el exejecutivo de la industria del cine caído en desgracia hizo comentarios incendiarios sobre ella que le hicieron daño a su carrera, según documentos de la corte obtenidos por CNN.

La demanda de Judd asegura que Weinstein disuadió al director Peter Jackson, que supervisó la trilogía de "El señor de los anillos", y a su socio productor Fran Walsh de trabajar con Judd en esas películas, una medida que no solo “estropeó” su oportunidad de protagonizar una franquicia ganadora de premios de la Academia, sino que también le costó un trabajo adicional.

Ella asegura que se reunión con Jackson y Walsh hacia 1998 para discutir dos papeles diferentes en la película, pero la pareja dejó de buscarla para el proyecto después de que Weinstein les dijera que el estudio tenía “una mala experiencia” trabajando con Judd, según la demanda.

“Sin embargo, la patética realidad fue que Weinstein estaba tomando represalias contra Judd por rechazar sus peticiones sexuales de aproximadamente hacía un año, cuando la acorraló en la habitación de un hotel bajo el pretexto de hablar de negocios”, asegura la demanda.

Jackson habló por primera vez de los comentarios de Weinstein en una entrevista en diciembre de 2017, meses después de que Weinstein empezara a ser centro de acusaciones.

Hasta la fecha, las acusaciones contra Weinstein varían desde acoso hasta violación, incluyendo historias de más de 80 mujeres durante varias décadas.

A través de un portavoz, Weinstein, cofundador de Miramar y The Weinstein Company, ha negado en varias oportunidades “cualquier acusación de sexo no consensuado”.

Un representante de Weinstein también negó las acusaciones de haber manchado el nombre de Judd.

“La investigación más básica de los hechos revelará que el señor Weinstein ni difamó a la señora Judd ni interfirió en su carrera y, por el contrario, no solo defendió su trabajo sino también en varias ocasiones aprobó sus pruebas para dos de sus películas en la próxima década”, dice un comunicado del abogado de Weinstein, obtenido por CNN.

Judd apareció en la película "Frida", que fue la distribuida por Miramar en 2002, y en "Crossing Over" (que en Latinoamérica fue traducida como "Inmigrantes Ilegales"), que fue distribuida por The Weinstein Company en 2009.

La actriz mexicana Salma Hayek publicó una columna en diciembre de 2017 en la que denunció el acoso sexual y el comportamiento abusivo dentro del set de la película "Frida" por parte de Weinstein. Un representante de Hayek dijo que “las acusaciones sexuales presentadas por Salma no son precisas y otras personas que presenciaron los hechos tienen una explicación diferente de lo que ocurrió".

El comunicado del abogado de Weinstein también asegura que su cliente “luchó por Judd como su primera opción para el papel principal de la película Good Will Hunting, y acordó que Judd viajara a Nueva York para ser considerada para el papel”.

La actriz Minnie Driver fue elegida eventualmente para el papel.

“Esperamos con interés una defensa vigorosa de estas afirmaciones”, dice el comunicado de Weinstein.

Peter Jackson: Me dijeron que trabajar con Judd era una “pesadilla”

Jackson hizo estos comentarios en una entrevista con el sitio neozelandés de noticias Stuff, indicando que Weinstein lo había disuadido de trabajar con Judd.

“Recuerdo a Miramar diciéndonos que trabajar con ellas era una pesadilla y que deberíamos evitarlas a toda costa. Esto fue probablemente en 1998”, le dijo Jackson al sitio web, refiriéndose a Judd y a Mira Sorvino.

Judd y Sorvino fueron una de las primeras mujeres en hacer públicas las acusaciones de acoso sexual contra Weinstein en octubre de 2017.

Weinstein negó las acusaciones en ese momento.

Sobre las observaciones de Jackson, Judd recordó la reunión con Jackson y Walsh.

“Estuve con Peter & Fran: me mostraron todo el trabajo creativo, las pizarras, los trajes, todo. Me preguntaron en cuál de los dos roles prefería estar, y luego abruptamente nunca volví a oír hablar de ellos”, escribió en un tuit en diciembre. “Agradezco que la verdad salga. Gracias, Peter”.

Sorvino también respondió a los comentarios de Jackson, diciendo que eran la “confirmación de que Weinstein dañó mi carrera, algo que sospechaba pero no estaba segura”.

“Gracias Peter Jackson por ser honesto”, tuiteó ella. “Estoy con el corazón roto”.

Judd busca reparación monetaria y restitución.

“Ninguna persona —en cualquier trabajo que esté, no importa en qué industria— debería tener que renunciar a las aspiraciones profesionales y el derecho a ganarse la vida por los caprichos abusivos de los poderosos”, dice la demanda. “Judd presenta esta demanda para reivindicar ese principio y corregir los errores que Weinstein cometió contra ella, entre tantos otros".

CNN ha tratado de contactar al representante de Judd para obtener más comentarios sobre esta historia.

- Cheri Mossberg, Jason Kravarik y Chloe Melas de CNN contribuyeron con este reporte.