Incendio en un edificio de Sao Paulo, Brasil, deja al menos un muerto

(CNN) - Un poderoso incendio destruyó un edificio de apartamentos en Sao Paulo, Brasil, durante la madrugada del martes, según un portavoz del Departamento de Bomberos de Sao Paulo. Hay al menos un muerto y un desaparecido, informaron los bomberos.

160 bomberos en 57 vehículos acudieron a apagar las llamas en un edificio en Largo do Paisandu. El fuego, que ya está bajo control, calcinó el edificio, en el que vivían 50 familias, según la misma fuente. El bloque de pisos estaba ocupado por un movimiento social de defensa del derecho a la vivienda.

Por ahora se desconoce la causa del incendio, según el portavoz.

La chef Nadja dos Santos Freitas grabó un video del fuego desde su casa. Contó a CNN que tanto ella como su esposo se despertaron "por el ruido del cristal al romperse". "Todos los días pasamos por el edificio. Sabíamos que habría una tragedia. El edificio estaba en ruinas, el departamento de bomberos lo inspeccionó hace poco tiempo", aseguró.

Un segundo edificio, cerca del que se derrumbó, también fue alcanzado por el incendio, pero estaba vacío y las llamas solo afectaron un piso, según informó la agencia Brasil.