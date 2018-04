Israel asegura que tiene documentos sobre el programa nuclear de Irán

(CNN Español) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que Israel obtuvo archivos que detallan el programa nuclear secreto de Irán.

Netanyahu hizo los comentarios en una declaración de televisión en vivo desde el Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, la capital.

"Irán mintió sobre no haber tenido armas nucleares, miles de archivos lo prueban", dijo este lunes el primer ministro israelí. "El acuerdo nuclear está basado en mentiras, en el engaño de Irán. 100.000 archivos prueban que ellos mintieron", insistió.

"En los próximos días, el presidente Trump tomará una decisión sobre el acuerdo con Irán, estoy seguro de que tomará una buena decisión", dijo Netanyahu.

Irán responde a Israel

El ministro de Exteriores, Mohammad Zarif, criticó a Netanyahu con un tuit en el que decía: "ÚLTIMA HORA. El niño que no puede dejar de llorar vuelve a hacerlo. Sin inmutarse por el fiasco de dibujos animados en la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Zarif también escribió "Solo puedes engañar a algunas personas" y copió la foto del gráfico de una bomba que Netanyahu mostró durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012.

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK

— Javad Zarif (@JZarif) April 30, 2018

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, utilizó un gráfico de una bomba para mostrar el progreso que Irán había logrado durante su discurso. Dijo que ya había completado la primera etapa de enriquecimiento de uranio y pidió una acción global contra el programa nuclear de Irán.

El tuit fue publicado antes del discurso de televisión en vivo de Netanyahu.

