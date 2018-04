Ataque en Kabul: 29 muertos en dos atentados con bomba en Afganistán

(CNN) - Por lo menos 29 personas, entre ellas ocho periodistas, murieron este lunes en dos atentados con bomba en Kabul. Entre los fallecidos se encuentra un famoso fotógrafo que había escrito sobre los peligros de informar en la capital de Afganistán.

Los periodistas murieron cuando un terrorista disfrazado de camarógrafo de televisión detonó una segunda bomba en el lugar donde había estallado un primer explosivbo.

La primera explosión ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. (hora local) en el área de Shashdarak, una zona de edificios gubernamentales y donde se encuentra también la embajada de Estados Unidos. A raíz de la detonación, varios periodistas acudieron al lugar.

La segunda explosión tuvo lugar cuando el atacante, que se hacía pasar por camarógrafo, detonó explosivos en el momento en el que los periodistas se acercaban a la escena, contó a CNN Hashmat Stanikzai, vocero de la Policía de la ciudad de Kabul.

Lugar en el que se produjeron los dos ataques con bomba en Kabul, Afganistán.

Ocho periodistas murieron en el ataque, según Najib Sharifi, director de la Comisión por la Seguridad de los Periodistas Afganos.

Uno de los muertos era Shah Marai, un fotógrafo que trabajaba para la agencia de noticias francesa AFP. En un tuit el lunes, la directora global de noticias de AFP, Michele Leridon, rindió homenaje a Marai por su "extraordinaria fuerza, coraje y generosidad" y alabó su "profesionalismo consumado" y su "sensibilidad" a lo largo de sus 15 años cubriendo el conflicto afgano.

AFP dijo que la muerte de su colega Shah Marai en la explosión es "un golpe devastador".

