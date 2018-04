El mexicano Sergio 'Checo' Pérez se sube al podio en el GP de Azerbaiyán

(CNN Español) - El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio "Checo" Pérez se subió al podio del Gran Premio de Azerbaiyán, en una carrera que fue ganada por el británico Lewis Hamilton.

Sergio 'Checo' Pérez se subió al podio en Azerbaiyán. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Pérez, de la escudería Force India, quedó en tercer lugar, a 4,04 segundos del primer lugar, Hamilton, de Mercedes, quien tuvo un tiempo de 1:43:44, de acuerdo con la página oficial de la Fórmula Uno.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS a crazy #AzerbaijanGP ---- Mercedes claim their first victory of 2018 -- pic.twitter.com/c483fbNh84

— Formula 1 (@F1) April 29, 2018

En segundo lugar quedó el finlandés Kimi Räikkönen, de Ferrari, a 2,46 segundos del ganador.

Con el triunfo, Pérez obtiene 15 puntos, los primeros para él en la temporada, en la competencia de pilotos.

PER: "I am speechless!"

He's the first driver to take a second podium in Baku! --#AzerbaijanGP ---- #F1 pic.twitter.com/qxpwUOJFgC

— Formula 1 (@F1) April 29, 2018

En la competencia por escuderías, Ferrari se encuentra en primer lugar, con 114 puntos, por 110 que tiene Mercedes.