The Deminer: Videos revelan la vida y la muerte del héroe de la eliminación de las bombas en Iraq

(CNN) - Camina por las calles de Duhok, en el norte de Iraq, y encontrarás la misma cara mirándote a los ojos. Estoica y de mandíbula cuadrada, el retrato inescrutable es una imagen común tras las vitrinas de tiendas y puestos en esta ciudad, a un corto trayecto en auto al norte de Mosul.

Todo el mundo en Duhok ha oído hablar del hombre conocido como "Crazy Fakhir" ("Loco Fakhir", en español). Durante más de una década arriesgó su vida para garantizar la seguridad de los demás. Un héroe local que eliminó las minas terrestres con nada más que un cuchillo, cortadores de alambre y veloz ingenio.

Ahora su historia se cuenta en un nuevo documental, descrito como una versión real de la película ganadora de un Oscar The Hurt Locker, de Kathryn Bigelow.

Fakhir Berwari primero desminó como soldado junto a la coalición liderada por Estados Unidos, tras la invasión de Iraq en 2003. Se arriesgó a la muerte durante años en Mosul y sus alrededores, sobreviviendo a accidentes y a la pérdida de su pierna derecha en una mina, en 2008. Con una prótesis, Berwari estuvo de regreso como coronel en el Peshmerga kurdo, neutralizando las trampas explosivas dejadas por un ISIS en retirada.

Fakhir Berwari murió, pero es coonsiderado un héroe en Duhok, Iraq.

Se desconoce exactamente cuántas minas desactivó con éxito este coronel, pero se cree que son miles. No obstante, en noviembre de 2014, Berwari pagó el precio máximo: murió en una explosión mientras limpiaba una casa infestada de minas.

Cada capítulo de esta historia notable, hasta su devastador final, fue captado en la cámara. Su familia no lo sabía, pero horas de filmación fueron grabadas por sus colegas y luego escondidas por Berwari en DVD dentro de un viejo maletín. Tres años después de su muerte, el maletín fue descubierto por el hijo de Berwari, Abdulla.

Estos registros de 2003-2008 y un video filmado en 2014 comprenden la columna vertebral de The Deminer, codirigido por Hogir Hirori, nacido en Duhok pero que ahora vive en Suecia, y el cineasta kurdo Shinwar Kamal.

De una desafiante tensión y con violencia extrema, la película se une a una lista de recientes documentales ganadores de premios que incluyen "The White Helmets" y "Nowhere to Hide", provenientes de Iraq y del conflicto en curso en Siria.

Antes de su lanzamiento en el Reino Unido, CNN se sentó con Hirori para hablar sobre el coraje inimaginable de Berwari y el difícil periplo de la película a la pantalla.

La siguiente conversación se llevó a cabo a través de un intérprete y se ha editado para mayor longitud y claridad.

CNN: ¿Dónde comenzó este documental para ti?

Hirori: En 2014, ISIS atacaba áreas en el Kurdistán iraquí. Estuve allí haciendo otro documental y vi a Fakhir por casualidad. Sabía sobre él; en nuestra área, fue un héroe local. Me acerqué a él y le pregunté acerca de hacer una película. Él dijo: "No, lo siento, no puedes. Sigue mi consejo: vete a casa a Suecia, donde es seguro y quédate allí".

Pero cuando comenzamos a hablar, Fakhir dijo: "Bueno, en realidad, este tipo acaba de empezar a hacer una película sobre mí llamada Shinwar Kamal. Si quieres hacer algo, habla con él, porque no podemos tener dos equipos haciendo dos películas. Es demasiado peligroso".

¿Qué recuerdas de la muerte del coronel Berwari?

Fakhir murió tres meses después de que lo conocí. Estaba en Suecia. Abrí mi teléfono y toda mi sección de noticias en Facebook estaba lleno de imágenes de Fakhir. No era una buena señal. Inmediatamente llamé a Shinwar para preguntar qué pasó y si estaban bien. Él y su equipo estaban fuera del edificio (estaban desminando), pero los que estaban filmando dentro del edificio, Fakhir y sus dos asistentes, murieron en la explosión.

Cuando murió, todo el proceso de realización de la película se complicó. Hubo una historia en curso que fue interrumpida.

¿Cuándo se descubrió el material de archivo? ¿Y en qué condición estaba?

La mayoría fue hallado en 2017, tres años después de su muerte. El material es de aficionados. Una de las personas encargadas de filmar fue el conductor de Fakhir. Él aún está un poco sorprendido de que su video aparezca en una película.

La filmación no estaba fechada; no había ninguna lógica. Hubo mucho trabajo y tiempo para hablar con los colegas y amigos de Fakhir para armar el rompecabezas y darle sentido. El proceso no fue claro, es por eso que terminó tomando 78 versiones de la película antes de llegar a la edición final.

¿Qué llevó al coronel a grabar su trabajo?

Fakhir y su equipo querían documentar lo que hacían para poder mostrar a todos los demás lo que estaban logrando. También había otro fin tras la filmación: mostrar en qué consistían las minas, cómo se armaban, cómo se colocaban y cómo se desarmaban, para que otros equipos pudieran aprender de eso. Pero después de un tiempo, simplemente se convirtió en parte de su vida cotidiana. Siempre tenían una cámara grabando.

¿Por qué Berwari no usaba el equipo de protección utilizado por otro personal de desactivación de bombas?

Estaba disponible para grupos mineros especialmente entrenados y educados, pero esto siempre hacía el proceso mucho más complicado y lento. Un grupo especializado en minas podría desarmar una mina durante un día y luego regresar a casa con sus familias. Fakhir podría desarmar 100 minas por día.

En la escena en la que desarma su primera mina, los estadounidenses dicen: "¿Qué está haciendo este tipo?". Habían estado esperando a un equipo especializado en minas durante unas dos horas y nunca aparecieron, o tardaron demasiado en llegar. Fakhir se frustró y pensó que la mina podría explotar en cualquier momento. Se acercó, cortó los cables y dijo: "Ok, ya está hecho".

¿Puedes poner una cifra sobre cuántas minas desarmó Fakhir en total?

Durante el primer año en Mosul, estiman que unas 600 minas y luego simplemente pierden la cuenta. Fakhir siguió yendo y viniendo y nadie hacía un seguimiento. Durante el conflicto de ISIS, en 2014, la cifra que circula es de aproximadamente 3.000 a 4.000 minas en un período de tres meses. En una escena, cuando ponen minas en un camión, las cuentan y dicen "son 1.050 minas" y eso fue después de tres semanas de desminado.

La película no rehuye mostrar el impacto devastador de estas explosiones. ¿Fue difícil juzgar qué mostrar y, quizás más importante, qué no mostrar?

En realidad, el material está cuidadosamente elegido. Si hubiéramos mostrado todos los archivos, entonces nadie podría mirarlo, ni siquiera por un par de segundos. Había partes del cuerpo volando por todas partes y gente lastimada todo el tiempo.

El incidente en el que Fakhir pierde su pierna es una parte tan esencial de él y su personalidad, su historia, que simplemente tuvimos que incluirla. Incluso esa escena fue cortada. La peor parte, cuando entraron a la camioneta con Fakhir tras perder su pierna, eso es aún más gráfico.

¿Puedes explicar su legado a las personas que son nuevas en esta historia?

En su ciudad natal no hay nadie que no sepa quién es Fakhir. Pero el legado que deja es que nunca hizo una distinción entre personas según su raza o pasado. Si alguien era pobre o rico, o si eran kurdos o árabes. Eran simplemente personas. Él estaba haciendo esto para ayudar a otras personas y quería que sigan vivas.

¿Qué quieres que el público se lleve de esta película?

Más amor y menos odio. Quería mostrar lo peligrosas que son las minas y cuántas hay en realidad. Lo que Fakhir también inspira es... que es posible ayudar a otros seres humanos y hacer algo en una horrible situación.

También quería mostrar las situaciones reales detrás de por qué las personas huyen o abandonan esas áreas y vienen a Europa. No es que quieran vidas de lujo o beneficios. Están dejando situaciones realmente, realmente horribles, de las que tienen que salir.

The Deminer se estrena en los cines del Reino Unido el 27 de abril.