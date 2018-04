Trump apoya que EE.UU., México y Canadá organicen el Mundial de fútbol de 2026

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, impulsó la propuesta conjunta de EE.UU., México y Canadá para ser sede del Mundial de 2026, la máxima competición de fútbol del planeta.

"Estados Unidos ha creado una FUERTE oferta con Canadá y México para la Copa del Mundo de 2026", publicó Trump en su cuenta de Twitter este jueves. "Sería una pena que los países que siempre apoyamos hicieran lobby en contra de la propuesta de Estados Unidos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos países cuando no nos apoyan (incluso en las Naciones Unidas)?", escribió.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018

Luego, Enrique Peña Nieto, presidente de México, respondió en Twitter al mensaje de Trump y destacó al fútbol como factor de unión. "Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y Estados Unidos de América como sede de la Copa Mundial 2026", tuiteó Peña Nieto este miércoles.

Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y EUA como sede de la Copa Mundial 2026. @realDonaldTrump @JustinTrudeau. https://t.co/Sr0bLAJvy2

— Enrique Peña Nieto (@EPN) April 27, 2018

Por su parte, este jueves, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se sumó a sus colegas de Estados Unidos y México al respaldo de la candidatura conjunta. En dos tuits, uno en inglés y otro en francés, saludó ese proyecto. "Canadá respalda totalmente la apuesta de América del Norte por la Copa Mundial de la FIFA en 2026, y estamos listos para darle la bienvenida al mundo a un torneo increíble. Es estupendo estar asociado con @EPN y @RealDonaldTrump en esto", tuiteó Trudeau.

Le Canada appuie entièrement la candidature nord-américaine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, et nous sommes prêts à accueillir le monde à l’occasion de ce tournoi extraordinaire. Ravi de cette collaboration avec @EPN et @RealDonaldTrump.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 27, 2018

Canada is fully behind the North American bid for the 2026 FIFA World Cup – and we’re ready to welcome the world for an amazing tournament. Great to be partnered with @EPN and @RealDonaldTrump for this one.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 27, 2018

El anuncio oficial de la oferta de los tres países norteamericanos fue en abril pasado. Se dio a conocer en conferencia de prensa, en el Observatorio One World del World Trade Center de Nueva York.

"Tenemos el total apoyo del gobierno de Estados Unidos en este proyecto", dijo el entonces presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Sunil Gulati. "El presidente de Estados Unidos es totalmente solidario y nos animó a plantear esta propuesta conjunta. Está especialmente encantado de que México sea parte de esta proposición y en los últimos días hemos recibido más aliento al respecto", agregó.

La Copa Mundial de la FIFA 2018 se realizará en Rusia, pero el equipo nacional masculino de Estados Unidos lo estará mirando por televisión desde casa. Al caer 2-1 ante Trinidad y Tobago, Estados Unidos no clasificó.

Jill Martin y Euan McKirdy contribuyeron a este informe.